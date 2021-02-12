HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 10 ay önce kendisini yaralayan genci silahla vurarak öldürdü

10 ay önce kendisini yaralayan genci silahla vurarak öldürdü

12.02.2021 01:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bayraklı ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin, 10 ay önce olayın şüphelisini yaraladığı iddia edildi.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.30 sıralarında Onur Mahallesi 7371 sokakta meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan Kadir E. (20) ile Baran Aygün (19), sokakta karşılaştı. İkili arasında sözlü başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Kadir E., tabancayla Baran Aygün’e ateş açmaya başladı. Vücuduna mermiler isabet eden Baran Aygün, kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden uzaklaştı. Öte yandan meydana gelen kavgada sokakta bulunan Tayfun E. isimli bir kişiye daha mermi isabet ettiği öğrenildi. Olayı gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Silahla yaralanan Baran Aygün, sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tayfun E. ise yine ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yaşamını yitirdi
Baran Aygün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aygün’ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İkametine yakın bir yerde yakalandı
Ayrıca Baran Aygün’ü silahla vuran Kadir E., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından aranmaya başlandı. Şüpheli şahıs, ikametine yakın bir yerde yunus ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

10 ay önce de kavga etmişler
Öte yandan Baran Aygün ile Kadir E.’nin 10 ay önce de kavga ettikleri, bu kavgada Kadir E.’nin silahla yaralandığı ve bu yüzden aralarında husumet bulunduğu öne sürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıfır kilometre olarak aldığı lüks aracının kapısı farklı çıktı Sıfır kilometre olarak aldığı lüks aracının kapısı farklı çıktı
İçişleri'nden 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' genelgesiİçişleri'nden 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' genelgesi
41 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 41?41 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 41?
1/

En Çok Okunan Haberler

Ünlü spikerin paylaşımları yönetimi rahatsız etti! Flaş karar

Ünlü spikerin paylaşımları yönetimi rahatsız etti! Flaş karar

İğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı

İğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı

1.860 seviyesini geçerse ons altın yükselebilir!

1.860 seviyesini geçerse ons altın yükselebilir!

11 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

11 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Akşener'den canlı yayında dikkat çeken açıklamalar

Akşener'den canlı yayında dikkat çeken açıklamalar

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan S-400 açıklaması

Kalın'dan S-400 açıklaması

Prof Dr. Naci Görür'den İzmir'de yaşanan depremlerle ilgili açıklama

Prof Dr. Naci Görür'den İzmir'de yaşanan depremlerle ilgili açıklama

Balıkesir Ayvalık'ı hortum ve dolu vurdu! Çatılar uçtu

Balıkesir Ayvalık'ı hortum ve dolu vurdu! Çatılar uçtu

81 il valiliğine 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' genelgesi

İçişleri'nden 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' genelgesi

Orta ve Doğu Karadeniz ile Ankara, Kastamonu ve Sinop'ta fırtına bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Dikkat fırtına bekleniyor

Son dakika! İzmir Alaçatı'da hortum: 16 yaralı

İzmir Alaçatı'da hortum: 16 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.