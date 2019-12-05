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10 ay sonra yakalanan gaspçı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 10:02 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, parkta yürüyüş yapan Ayyüş D.'nin (80), içinde cep telefonu ve 30 lirası bulunan çantasını gasbeden Muammer Vergili (30), olaydan 10 ay sonra polisin takibiyle yakalandı.

10 ay sonra yakalanan gaspçı tutuklandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, parkta yürüyüş yapan Ayyüş D.'nin (80), içinde cep telefonu ve 30 lirası bulunan çantasını gasbeden Muammer Vergili (30), olaydan 10 ay sonra polisin takibiyle yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, geçen şubat ayında Kepez ilçesi Varsak Ayanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Yürüyüş yapmak için evinin yakınındaki parka giden Ayyüş D.'nin, içinde 30 lira ve cep telefonu bulunan çantası, motosikletli bir kişi tarafından gasbedildi. Ayyüş D.'nin şikayeti üzerine inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin olaydan sonra kaçtığı motosikletin plakasını belirledi. Ekiplerin yaptığı fiziki ve teknik takibin ardından şüphelinin Muammer Vergili olduğu tespit edildi. Zanlı, dün düzenlenen baskınla Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Vergili, işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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10 ay sonra yakalanan gaspçı tutuklandı

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