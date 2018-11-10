10 ayda 3 milyondan fazla sürücüye trafik cezası kesildi

İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarının azaltılması, kazalarda yaralanma ve ölümlerin önüne geçilmesi amacıyla yurt genelinde trafik denetimlerini arttırdı. 2018’in 10 aylık döneminde polis ve jandarma bölgesinde trafik ekiplerince 3 milyon 307 bin 698 sürücüye trafik cezası kesildi. Sürücülere kesilen cezalarda bu yıl geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18’lik artış oldu.

HEDEF KAZALARI AZALTMAK

100 günlük Eylem Planında trafik güvenliğiyle ilgili olarak ortaya konulan; 'bir önceki yılın aynı dönemine göre denetimlerin yüzde 2 oranında arttırılarak, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 2 azaltılması' hedefinin gerçekleştirilmesi kapsamında İçişleri Bakanlığı, trafik denetimlerini arttırdı. Polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde trafik ekiplerince, yapılan sıkı trafik denetimleri 2018’in 10 aylık döneminde ölümlü trafik kazası sayısını, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalttı. Olay yerinde ölüm oranında da ise azalış, yüzde 0.3 oldu. 2018’in 10 aylık döneminde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 3 milyon 307 bin 698 sürücüye trafik cezası kesildi. Geçen yıla göre sürücülere kesilen cezalarda bu yıl, yüzde 18’lik bir artış yaşandı. Bu yılın 10 ayında araç plakasına kesilen cezalar, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 43 arttı. Bu yıl 8 milyon 338 bin 527 araç plakasına trafik cezası kesildi.