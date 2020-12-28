10 aydır nöbet tutuyorlar! Buraya HES kodu olmayan giremiyor

İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan 15 haneli, 80 nüfuslu Gergerli Kırsal Mahallesi'nin sakinleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında köyün girişine koydukları demir kapı ile kontrollü giriş çıkış sağlayarak virüsün köydekilere bulaşmasını engelledi. Demir kapıya "Köyümüze salgından dolayı ziyaretçi kabul etmiyoruz" yazısı asan mahalle sakinleri, köyün girişinde sırayla nöbet tutuyor. Mecburi olmadıkça köye giriş ve çıkışlara izin vermeyen köylüler, köye girmek zorunda olan kişilere ise HES kodunu soruyor. Risksiz olan kişilere izin verilirken, riskli grubunda olanlar geri çevriliyor.

10 AYDIR NÖBET TUTUYORLAR

Yaklaşık 10 aydır sırayla köyün girişinde nöbet tuttuklarını, giriş ve çıkışları kontrol ettiklerini söyleyen Barış Gönüllü, ”Bunun sonuçlarını da en iyi şekilde alıyoruz, her yerde koronavirüs çıkarken bizim köyde şimdiye kadar görülmedi. Köye araç girişlerini de HES kodu uygulamasıyla yapıyoruz. Gelen kişileri HES kodu sayesinde risk grubunda olup olmadıklarını anlıyoruz. Risksiz olanları işleri olduğu için bırakıyor ama risk grubunda olanları kesinlikle bırakmıyor, geri çeviriyoruz” dedi.