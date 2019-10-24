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10 aylık bebeğin uyuşturucudan etkilendiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 02:11 | Son Güncelleme

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 10 aylık bebeğin annesi ve annesinin erkek arkadaşının evde uyuşturucu içtiği sırada dumandan etkilendiği iddia edildi - Olayla ilgili bebeğin annesi ve erkek arkadaşı gözaltına alındı

Nazilli ilçesinde annesi ve erkek arkadaşının evde uyuşturucu içtiği sırada dumandan etkilendiği ileri sürülen 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi'nde yaşayan E.Ç, evde bulunduğu sırada 10 aylık torunu M.Ç.Ç'nin fenalaşması üzerine Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Tedavi altına alınan bebeğin dumandan zehirlendiği tespit edildi. İlk müdahalesi burada yapılan bebek daha sonra Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

- Uyuşturucu dumanından etkilendi iddiası

Anneanne E.Ç'nin polise ilk ifadesinde kızı G.Ç. ve onun erkek arkadaşı D.Y'nin evde uyuşturucu kullandığını, torununun da uyuşturucudan etkilenmiş olabileceğini söylediği öğrenildi.

Bunun üzerine anne G.Ç. ile erkek arkadaşı D.Y. gözaltına alındı. Ayrıca anne E.Ç'den Nazilli Devlet Hastanesi'nde, bebekten de Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde kan örneği alındığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
bebek duman uyuşturucu

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