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10 aylık bebek uyuşturucudan zehirlendi iddiası (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 19:11 | Son Güncelleme

ANNE TUTUKLANDI Aydın'ın Nazili ilçesinde, annesi ile erkek arkadaşının içtiği esrarın dumanından etkilendiği iddia edilen 10 aylık bebek Muhammet Ç.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

ANNE TUTUKLANDI
Aydın'ın Nazili ilçesinde, annesi ile erkek arkadaşının içtiği esrarın dumanından etkilendiği iddia edilen 10 aylık bebek Muhammet Ç.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Polis tarafından gözaltına alınan anne Gül Ç. (23) ve erkek arkadaşı Deniz Y. (20), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, anne Gül Ç. hakkında tutuklama kararı verirken, Deniz Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

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