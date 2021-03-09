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  4. 10 ayrı ilçeden 72 araçtan gösterge panel çalan çete çökertildi

10 ayrı ilçeden 72 araçtan gösterge panel çalan çete çökertildi

09.03.2021 12:49 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta farklı zamanlarda 72 araçtan gösterge paneli çalan 4 kişilik çete polisin çalışması sonrasında kıskıvrak yakalandı.Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri aralarında Esenyurt ve Beylikdüzü’nün de bulunduğu 10 farklı ilçede araçların camlarını kırarak gösterge panellerini çalan 4 kişilik çeteye yönelik operasyon düzenlendi.

Esenyurt’ta farklı zamanlarda 72 araçtan gösterge paneli çalan 4 kişilik çete polisin çalışması sonrasında kıskıvrak yakalandı.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri aralarında Esenyurt ve Beylikdüzü’nün de bulunduğu 10 farklı ilçede araçların camlarını kırarak gösterge panellerini çalan 4 kişilik çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Geçtiğimiz 24 şubat günü aynı şüpheliler Esenyurt’ta bir aracın gösterge panelini çalmaya çalışırken trafik polisinin dikkati sayesinde suçüstü basılmış kaçan şüphelilerden birisi ise ticari taksiye binip kaçmıştı.

Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar kamerada
Araçların gösterge panellerini çalan şüpheliler ise çevrede bulunan kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerin ilkinde araçtan hırsızlık yaparken polise yakalanmaları yer aldı. Görüntülerin devamında ise yine aynı şüphelilerin başka bir araçtan hırsızlık yaparken güvenlik kameralarına yakalanmaları görülüyor.

4 şüpheliden 3’ü tutuklandı
Polisin teknik ve fiziki takipleri sonrasında şüphelilerin Başakşehir ilçesi Altınşehir Mahallesi’nde bir adrese kaçtıkları tespit edildi. Esenyurt Asayiş Büro dedektifleri 4 şüpheliyi saklandıkları evde yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 3’ü polis merkezinden sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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