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10 ayrı suçtan aranan hükümlü tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 10:25 | Son Güncelleme

Sivas'ta hakkında kesinleşmiş 82 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta hakkında kesinleşmiş 82 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, "cebir kullanarak cinsel saldırı", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı" ve 7 ayrı "basit yaralama" olmak üzere 10 ayrı suçtan aranan Yakup Budak'ın, Yıldızeli ilçesi Kiremitli köyünde olduğu bilgisini alan ekipler, operasyon düzenledi.

Jandarma ekipleri, Budak'ı saklandığı evde yakaladı.

Hakkında kesinleşmiş 82 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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Sivas Yıldızeli

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