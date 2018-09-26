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10 ayrı suçtan aranan şüpheli kaçarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 01:18 | Son Güncelleme

AMASYA’da yol kontrolünde dur ihtarına uymayarak kaçarken kaza yapan ve başka bir araçla tekrar kaçan, 10 ayrı suçtan aranan Ç.B. (39), Tokat'ın Erbaa ilçesinde polis tarafından yakalandı.

10 ayrı suçtan aranan şüpheli kaçarken yakalandı

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA) - AMASYA’da yol kontrolünde dur ihtarına uymayarak kaçarken kaza yapan ve başka bir araçla tekrar kaçan, 10 ayrı suçtan aranan Ç.B. (39), Tokat'ın Erbaa ilçesinde polis tarafından yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Amasya-Taşova Karayolu üzerinde yapılan uygulama sırasında 34 LL 6260 plakalı otomobil durduruldu. Bu sırada araçtan inen 4 kişiden, biri kadın 2 kişi tekrar otomobile binerek kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takibiyle kovalamaca başladı. Kaçan şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil Boğazköy mevkiinde başka bir araca çarparak kaza yaptı. Ç.B. isimli şüpheli yanındaki kadını otomobilde bırakıp başka bir araca binerek kaçmaya devam etti. Ç.B. önceki gece Tokat'ın Erbaa ilçesinde yakalanarak Amasya'ya getirildi. Polis tarafından otomobilde yapılan aramada ise bir adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve 1 adet kelepçe bulundu. Ç.B. ve Z.D. (17) Y.B. (26), Y.A. (37) polis tarafından gözaltına alındı. Ç.B.'nin cinayet, suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, hırsızlık gibi 10 ayrı suçtan arandığı belirtildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3’ü mahkeme tarafından serbest bırakılırken, Ç.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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10 ayrı suçtan aranan şüpheli kaçarken yakalandı10 ayrı suçtan aranan şüpheli kaçarken yakalandı10 ayrı suçtan aranan şüpheli kaçarken yakalandı

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