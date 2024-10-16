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10 bebeğin ölümüne neden oldular! Kan donduran diyalog: "Çocuğu öldür..."

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
16.10.2024 15:53
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Özel hastanelerin yenidoğan servisine nakledilen 10 bebek şüpheli bir şekilde öldü. Olayın ardından kan donduran gerçekler ortaya çıktı. Bebeklerin ölümünün arkasında bir çetenin olduğu öğrenildi. Hemşire ile örgüt üyesi arasındaki "Çocuğu öldür, elli satürasyonlu çocuk mu olur?" diyaloğu pes dedirtti.

10 bebeğin ölümüne neden oldular! Kan donduran diyalog: "Çocuğu öldür..."

CNN Türk'te yer alan habere göre, soruşturma fezlekesinde yer alan telefon görüşmelerinde çetenin minik bebekleri nasıl ölüme gönderdikleri yer alıyor.

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"ÇOCUĞU ÖLDÜR"

Soruşturma kapsamındaki özel hastanelerden birinde hemşire olarak görev yapan şüpheli Mehtap S. ile örgüt üyesi Hasan Basri G. arasında “Mehtap çocuğu öldür, elli satürasyonlu çocuk mu olur?”, “Yav öldüreceğim de öldürsem de bir dert biliyorsun yani” şeklinde diyalog geçtiği tespit edildi.

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İtirafçı M:E.O,, Mustafa Kemal Zengin’nin (fotoğraftaki kişi) trafik ışıklarında savcının aracının ön koltuğuna birer el ateş edeceğini söylediğini iddia etti.

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"BİZE NE BIRAK BEBEK ÖLSÜN..."

Bir bebeğin ölümünün ardından hemşire Hakan Doğukan T. ile örgüt üyesi Hüseyin G. arasında yapılan telefon görüşmelerine de fezlekede yer verildi. Hüseyin G.’nin “Bize ne bırak bebek ölsün ki rahat şikâyet edelim” dediği, Hakan Doğukan T.’nin ise “Kanka yazık ya çocuk gözümün önünde öldü ya” şeklinde cevap verdiği kaydedildi. Konuşmanın devamında Hakan Doğukan T.’nin “Ne tdp takmışlar ne inotrop başlamışlar ne kavid yapmışlar ne curosorf yapmışlar” demesi üzerine Hüseyin G.’nin “Hiçbir şey yapmamışlar ölsün demişler” şeklinde cevap verdiği görüldü.

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OLAY NEDİR?

Soruşturmayı yürütülen Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E. ile 30 Ağustos'ta önce telefonla sonra da makamında görüşen avukat A.A, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse suikast yapılacağı ve ailesine zarar verilebileceği tehdidinde bulunmuştu.

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Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, savcının yakınlarına ve yaşadıkları yerlere ilişkin bilgilerin ne şekilde sızdırıldığına dair araştırma yapılmış, savcının odasına kayıt cihazı yerleştirilmişti. Avukat A.A'nın irtibatı tespit edilen M.K.Z'nin görüştüğü savcıyı açık şekilde ölümle tehdit etmesi kayıt altına alınmıştı.

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Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alınmıştı. Jandarma'daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerden 8'i adliyeye sevk edilirken, 4'ü kolluktan serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
bebek çete
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