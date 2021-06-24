10 bebek doğurduğu iddia edilmişti! Hamile bile kalmamış

Güney Afrika’nın Pretoria kentinde Haziran ayının ilk haftasında tek seferde 10 bebek doğurduğunu açıklamasıyla uluslararası basının ilgi odağı olan Gosiame Thamara Sithole adlı kadının yalan söylediği ortaya çıktı. Gauteng yerel hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Sithole’un 10 bebek doğurduğuna dair iddiasının doğruluğunun tespit edilebilmesi için bölgedeki tüm hastanelerde kapsamlı bir kontrol gerçekleştirildiği belirtildi.

KAMPANYADAN PARA ALMAK İÇİN YALAN SÖYLEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Açıklamada, "İldeki kamu ve özel hastanelerin hiçbirinde bu tür doğumla ilgili herhangi bir kayıt bulunmuyor. Sithole’un son zamanlarda bebek doğurmadığı ve hamile olmadığı tespit edildi" ifadeleri kullanıldı.

Yetkililerin ulaştığı kadının psikiyatrik değerlendirmeye alındığı aktarıldı. Kadının, bebekler için başlatılan kampanyadan para almak için yalan söylediği iddia edildi.

Gosiame Thamara Sithole, Haziran ayı başında 7 erkek ve 3 kız bebek doğurduğunu söylemiş, Guinness Dünya Rekorları’na aday olarak görülmesi nedeniyle uluslararası medyada tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Kadının eşi Teboho Tsotetsi de yerel basına yaptığı açıklamada, "7 erkek ve 3 kız. Mutluyum. Duygusalım. Fazla konuşamıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Guinness Dünya Rekorları temsilcisi de rekorun Güney Afrikalı anneye geçmesi konusunun araştırıldığını söyleyerek, "Guinness Dünya Rekorları, Gosiame Thamara Sithole’un doğumundan haberdar. Aileye tebriklerimizi gönderiyoruz. Şu anda hem annenin hem de bebeklerin sağlığı önem teşkil ediyor. Bunu henüz bir rekor olarak doğrulamadık. Uzman danışmanın yanı sıra kayıt ekibimiz bunu araştırıyor" demişti. (İHA)

