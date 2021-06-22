HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 10 bebek doğurduğunu iddia eden kadın psikiyatri servisine kaldırıldı

10 bebek doğurduğunu iddia eden kadın psikiyatri servisine kaldırıldı

22.06.2021 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Afrika'da 37 yaşındaki Gosiame Thamara Sithole'nin tek doğumda 10 bebek dünyaya getirdiği öne sürülmüş, Sithole'nin bir dünya rekoru kırıp kırmadığı ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girip girmeyeceği araştırılıyor denilmişti. Doğumdan birkaç gün sonra çocukların babası olduğu iddia edilen kişi böyle bir doğum olmadığını Sithole'nin kayıp olduğunu söylemişti. Söz konusu kadın bulundu ve psikiyatri servisine kaldırıldı.

10 bebek doğurduğunu iddia eden kadın psikiyatri servisine kaldırıldı

Güney Afrika'da onuz bebek doğurduğunu iddia eden Gosiame Sithole, partneri Tebogo Tsotetsi'nin çocukların var olduğuna inanmadığını söylemesinden birkaç gün sonra psikiyatrik değerlendirme için başkent Johannesburg'daki Tembisa Hastanesi'ne götürüldü.

37 yaşındaki anne, 17 Haziran Perşembe sabahı erken saatlerde Johannesburg kentinin kuzeyinde bulunan Rabie Ridge kasabasında bir akrabasının evinde polis memurları tarafından gözaltına alındı.

Civardaki bir polis karakouluna götürülen Sithole, sosyal hizmet görevlilerine teslim edilerek akıl sağlığı değerlendirmesi için Tembisa Hastanesi'nin psikiyatri bölümüne yatırıldı.

Screenshot_2

Polis, Sithole'nin herhangi bir suç nedeniyle gözaltına alınmadığını, partneri Tsotetsi'nin akrabalarının onun kayıp olduğunu bildirmesinin ardından karakola götürüldüğünü açıkladı.

Öte yandan avukatı Refiloe Mokoena da Sithole'un iradesi dışında tutulduğunu ve serbest bırakılması mahkemeye başvuracağını bildirdi.

Mokoena, Sithole'un akıl sağlığının yerinde olduğunu ve bu yüzden hastaneye götürülmeyi reddettiğini kaydetti.

''ZİHİNSEL İŞKENCE YAPILDI''

IOL haber sitesine göre Sithole, hastaneye yatırıldığından beri zihinsel işkence ve açlığa maruz bırakıldı ve ayrıca kelepçelendi. Akrabaları, arkadaşları ve aktivistler tarafından 18 Haziran günü hastanenin önünde bir protesto düzenleneceği açıklanmıştı, fakat gelişmelere dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Gelişme, dünya rekorundan bu yana yerini açıklamayan Sithole'un, çocuklarının babasını bu mesele üzerinden milyoner olmaya çalışmakla suçlamasının ardından geldi. Sithole, erkek arkadaşı Tsotetsi'nin rekor doğum sayesinde 'zengin olmayı beklediğini' ve sadece dünyanın dört bir yanındaki insanlardan gelecek olan bağışlarla ilgilendiğini iddia etmişti.

Sithole, Tsotetsi'nin bebeklerin var olduğuna inanmadığını söyleyerek kendisini incitmeye çalıştığını ifade etti. Anne, çocuklarının nerede olduğunu gizli tutmaya devam edeceğini ve kimsenin onu, yerlerini açıklamak için zorlayamayacağını söyledi.

Tsotetsi, geçen hafta basına verdiği demeçte, çocukları henüz görmediğini öne sürmüştü. Ailesi de, aksi kanıtlanana kadar onuzların var olduğuna inanmayacaklarını belirten bir açıklama yapmıştı.

Tüm dünya onu konuşmuş, tek doğumda 10 çocuk doğurduğu iddia edilmişti: UtanıyorumTüm dünya onu konuşmuş, tek doğumda 10 çocuk doğurduğu iddia edilmişti: Utanıyorum


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünlerSıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünler
Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı
Çok sert uyardı: Aşı olmayana hapisÇok sert uyardı: Aşı olmayana hapis

En Çok Okunan Haberler

Kabine toplantısı sonrası müjdeli haber! Süre uzatıldı

Kabine toplantısı sonrası müjdeli haber! Süre uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Evinin her yerine ekmiş! 85 yaşındaki kadın gözaltında

Evinin her yerine ekmiş! 85 yaşındaki kadın gözaltında

Masada Türkiye vardı! Görüşme sonrası Pentagon'dan açıklama

Masada Türkiye vardı! Görüşme sonrası Pentagon'dan açıklama

Erdoğan'dan vize serbestisi için yeni adım!

Erdoğan'dan vize serbestisi için yeni adım!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 20 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 20 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mahallede büyük panik: Kimse evine giremiyor

Mahallede büyük panik: Kimse evine giremiyor

Arazi sulama kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 4 yaralı

Arazi sulama kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 4 yaralı

Korkunç olay! Cami avlusunda cansız bedeni bulundu

Korkunç olay! Cami avlusunda cansız bedeni bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.