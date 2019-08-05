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10 bin atık plastik şişe kapağından elbise yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 09:07 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ilçesinde yaşayan Elif Kılıç, Sıfır Atık Projesi kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla 10 bin atık plastik şişe kapağından ilginç bir kıyafet hazırlayarak projeye katkıda bulundu.Amasya’nın Merzifon ilçesinde esnaflık yapan Elif Kılıç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sıfır Atık Projesi kapsamında çıtayı bir tık daha yükseltip, tamamıyla çöp kabul edilen kapaklardan oluşan bir elbise yapmaya kara verdiğini belirterek, "Neden kapaklar?

Amasya’nın Merzifon ilçesinde yaşayan Elif Kılıç, Sıfır Atık Projesi kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla 10 bin atık plastik şişe kapağından ilginç bir kıyafet hazırlayarak projeye katkıda bulundu.
Amasya’nın Merzifon ilçesinde esnaflık yapan Elif Kılıç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sıfır Atık Projesi kapsamında çıtayı bir tık daha yükseltip, tamamıyla çöp kabul edilen kapaklardan oluşan bir elbise yapmaya kara verdiğini belirterek, "Neden kapaklar? Çünkü çok zararlı görünmeyen ve atmaktan çekinmediğimiz kapaklarla çevreye vermiş olduğu zararın boyutunu farklı bir şekilde sanatsal bir şekilde ifade etmek ve bir anlamda farkındalık oluşturmak istedim. Proje nasıl başladı? Öncelikle kapak ihtiyacımı sosyal medyadan duyurdum. Eş, dostla başlayan kapak bağışı daha sonra tüm ile yayılmaya başladı. Projenin her aşamasını mümkün olduğu kadar sosyal medyadan paylaştım. Eser oluşmaya başladıkça ilgi büyüdü, ilgi büyüdükçe de şevkimiz arttı. Sonuç itibarıyla atmak yerine biriktirmeyi tercih ettiğimizde böyle bir eser çıkarmış olduk il bazında. Biz hazır böyle bir şeye kalkışmışken rekor anlamında bir eser ortaya çıksın istedik. 10 bin tane kapak tek tek elde dikilerek yapıldı. 10 bin civarı kapak şu an elbisemizde mevcut, ortalama 10-13 kilogram ağırlığında bir elbisemiz var” dedi.
Elif Kılıç’ın yaptığı elbiseye konu mankenliği yapan Sultan Aydınlı, “Elif Kılıç’ın projesinde kendisine destek olmaktan mutluluk duyuyorum. Kendisini bana bahsettiği zaman böyle bir projeden tabii ki ne demek her zaman yanında olurum, destekçinim demiştim. Sıfır Atık’ın daha geniş projelerle de yer almasını temenni ediyorum. 13 kiloya yakın bir elbise, şu anda taşıdığım elbise. Ağırlığından ziyade plastik maddelerin çevreye verdiği rahatsızlığı ben temsil ediyorum” diye konuştu.

10 bin atık plastik şişe kapağından elbise yaptı

10 bin atık plastik şişe kapağından elbise yaptı

10 bin atık plastik şişe kapağından elbise yaptı

10 bin atık plastik şişe kapağından elbise yaptı

10 bin atık plastik şişe kapağından elbise yaptı

10 bin atık plastik şişe kapağından elbise yaptı

10 bin atık plastik şişe kapağından elbise yaptı

10 bin atık plastik şişe kapağından elbise yaptı

10 bin atık plastik şişe kapağından elbise yaptı

10 bin atık plastik şişe kapağından elbise yaptı

10 bin atık plastik şişe kapağından elbise yaptı

10 bin atık plastik şişe kapağından elbise yaptı

10 bin atık plastik şişe kapağından elbise yaptı

10 bin atık plastik şişe kapağından elbise yaptı

10 bin atık plastik şişe kapağından elbise yaptı
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