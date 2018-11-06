HABER

10 bin balıklı Antalya Akvaryum'da balık sayısı iki katına çıkacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 10:08 | Son Güncelleme

BEŞ milyon litre su kapasiteli ana tankı, 131 metre uzunluğu ve 3 metre genişliğindeki dünyanın en büyük tüneline sahip Antalya Akvaryum'da 2019 sezon hazırlıkları başladı.

10 bin balıklı Antalya Akvaryum'da balık sayısı iki katına çıkacak

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - BEŞ milyon litre su kapasiteli ana tankı, 131 metre uzunluğu ve 3 metre genişliğindeki dünyanın en büyük tüneline sahip Antalya Akvaryum'da 2019 sezon hazırlıkları başladı. 10 bin civarında balık barındıran akvaryumda gelecek yıl bu rakamın iki katına çıkması planlanıyor.
Antalya Akvaryum İşletme Müdürü İsmail Arık, çalışmalar hakkında bilgi verdi. 7 yıl önce kapılarını bölge turizmi için açan Antalya Akvaryum'u şu ana kadar 5 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini belirten Arık, ilklerin merkezi olmaya devam edeceklerini kaydetti. Merkezin birçok yerinde yenilikler yaptıklarını anlatan Arık, balık sayısını artırmak için çalışma yürütüldüğünü söyledi.
İsmail Arık, "Ana tank dışında dünya denizleri ve nehirlerinin yaşatıldığı 40 farklı tematik akvaryum bulunan merkezde, ana tank içindeki balık sayısı iki katına çıkarılacak. Köpek bağından vatoza kadar çeşit çeşit balığın bulunduğu akvaryumda 10 bin civarında olan balık sayısı, gelecek sezonla birlikte iki katına çıkacak" dedi.
Akvaryum bünyesinde balıkların doğal ortamını bozmadan düzen kurduklarını söyleyen Arık, "Ana tankımızın içindeki eko sistem balıkların özgür yaşam alanları birbirine çok yakın. Normal şartlarda akvaryumlarda balıklar iç içe yaşadığı için yavrulama ve çiftleşme olayına pek rastlanmaz. Fakat burada bir yıl içinde hem köpek balıklarından hem de vatozlardan yavru aldık. Bu da demek oluyor ki kendilerini rahat hissediyorlar. 50 kişilik bir ekip, balıkların konforu için 7/24 görevde" dedi.
Turizmde yaşanan olumsuzlukları geride bıraktıklarını hatırlatan Arık, "Açıldığımız günden bu yana 5 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladık. Her yıl bu rakam çoğalmaya devam ediyor. Rus ve Avrupa pazarının ilgisi memnuniyet verici. Yerli turistimiz de akvaryumu gezmekten geri kalmıyor. Misafirlerimize eşsiz bir ortam sunduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

10 bin balıklı Antalya Akvaryum'da balık sayısı iki katına çıkacak10 bin balıklı Antalya Akvaryum'da balık sayısı iki katına çıkacak10 bin balıklı Antalya Akvaryum'da balık sayısı iki katına çıkacak10 bin balıklı Antalya Akvaryum'da balık sayısı iki katına çıkacak

İndirimler üst üste geldi! Hangi araç ne kadar oldu?İndirimler üst üste geldi! Hangi araç ne kadar oldu?
İzmir Körfezi’nde korkutan görüntü: Denizin yüzeyi çimen gibiİzmir Körfezi’nde korkutan görüntü: Denizin yüzeyi çimen gibi
Abdullah Çatlı’nın ailesinden İYİ Partili isme büyük şok!Abdullah Çatlı’nın ailesinden İYİ Partili isme büyük şok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Terörist Selim Demiroğlu’nun öldürüldüğünü duyunca: Hayatımızı çaldı belasını buldu

Terörist Selim Demiroğlu’nun öldürüldüğünü duyunca: Hayatımızı çaldı belasını buldu

Üsküdar'da asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı

Üsküdar'da asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı

Ali Koç, teknik direktör kararını verdi: Abdullah Avcı

Ali Koç, teknik direktör kararını verdi: Abdullah Avcı

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

Uludağ'daki 5 yıldızlı tuvaletler görenleri şaşırtıyor

Uludağ'daki 5 yıldızlı tuvaletler görenleri şaşırtıyor

Adana'da gece yarısı dehşet! Eğlence mekanı kan gölüne döndü!

Adana'da gece yarısı dehşet! Eğlence mekanı kan gölüne döndü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Topladıkları mantar zehirli çıkınca, baba öldü oğlu yaşam savaşı veriyor

Topladıkları mantar zehirli çıkınca, baba öldü oğlu yaşam savaşı veriyor

Meral Akşener'den gündem yaratacak iddia: AK Parti sosyal yardımları kesecek

Meral Akşener'den gündem yaratacak iddia: AK Parti sosyal yardımları kesecek

Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Kamuoyu ile henüz paylaşmadığımız bazı delillerimiz var

Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Kamuoyu ile henüz paylaşmadığımız bazı delillerimiz var

Ordu'da bir mahallede heyelan tehlikesi! Önlenemiyor...

Ordu'da bir mahallede heyelan tehlikesi! Önlenemiyor...

CHP'li belediye başkanı istifa etti

CHP'li belediye başkanı istifa etti

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.