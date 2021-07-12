10 bin bekçi alımı 2021 başvuru tarihi belli oldu mu? Bekçi alımı başvuruları nereye ve nasıl yapılır?

İstanbul'da görevlendirilmek üzere 400 bin bekçi alımı yapılmasının ardından gözler jandarmada istihdam edilecek 10 bin bekçi alımına çevrildi. EGM ve PA tarafından yapılacak 10 bin bekçi alımı için başvuru tarihleri ve şartları yakından takip ediliyor.

10 BİN BEKÇİ ALIMI 2021 BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

2021 yılında bekçi alımı ile ilgili henüz bir tarih paylaşılmadı. Detaylar belli oldukça haberimizde yer alacak. Polis Akademisi tarafından yayınlanacak duyuru ile birlikte; bekçi alımına ilişkin esaslar ve başvuru şartları belirlenecek.

Bekçi alımı yapılırken, alınacak başvuruların ardından sınavlar yapılıyor. Sözlü, yazılı ve parkur sınavlarının arkasından alım işlemleri tamamlanıyor. Bu sene yapılacak olan alımlara ilişkin henüz resmi bir açıklama paylaşılmadı.

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NEREYE VE NASIL YAPILIR?

Yeniden yapılanmaya giren Emniyet Genel Müdürlüğü'nün değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve EGM bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacak. Fakat yeni alımların ne zaman yapılacağına dair henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

Bekçi alımı için daha önce Polis Akademisine başvuru yapılıyordu. Yeni süreçte başvuruların nereye yapılacağı açıklanacak resmî açıklamayla belli olacak.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Bekçilik ilanları ile ilgili henüz başvuru şartları belli olmadı. Ancak geçen dönemlerden edinilen bilgilere göre bazı genel şartlar bulunuyor.

Yeni alım yapılacak bekçi alımı için şartlar paylaşıldığında sayfamızda yer alacaktır.

Ancak geçen dönemlerde yapılan bekçi alımında aranan genel şartlar şöyleydi;

En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.

Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.

Memuriyete engel bir hali bulunmamak.

Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.

Resmi bir açıklama olmayıp ilanların ve ihtiyaçlar dahilinde ilana çıkacağı bekleniyor.



