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10 bin feet yükseklikte okul zili

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 16:05 | Son Güncelleme

İzmir’de devam eden paraşüt şampiyonasında yarışan paraşütçüler, 10 bin feet yükseklikte ders zili çalıp bugün başlayan yeni eğitim-öğretim yılı için tüm öğrencilere başarılar diledi.İzmir’in Selçuk ilçesinde devam eden ve 20 takım ve 90 yarışmacının katıldığı 47.

İzmir’de devam eden paraşüt şampiyonasında yarışan paraşütçüler, 10 bin feet yükseklikte ders zili çalıp bugün başlayan yeni eğitim-öğretim yılı için tüm öğrencilere başarılar diledi.
İzmir’in Selçuk ilçesinde devam eden ve 20 takım ve 90 yarışmacının katıldığı 47. Türkiye Paraşüt Şampiyonasında bugün başlayan yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj geldi. 10 bin feet yükseklikte ders zili çalan paraşütçüler, 2019-2020 öğretim yılı için tüm öğrencilere başarılar diledi. Uçakta ders zilinin çalınmasının ardından paraşütçüler kendilerini boşluğa bıraktı.

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