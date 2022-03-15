10 bin işçi alımı yapılacak! Başvurular İŞKUR'dan alınıyor, süre kısıtlı...

Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2022 ilanı ile detaylar belli oldu. Temizlik görevlisi, silahsız güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı, şoför, elektrikçi, inşaat boyacısı, marangoz, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, bilgisayar elemanı ve biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elmanı alımı yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN İŞÇİ ALIMI DETAYLARI

Sağlık Bakanlığı 10 bin istihdam gerçekleştirecek. 15 Mart 2022 Salı itibarıyla başlayan başvurular İŞKUR üzerinden alınacak. Başvuru süresi 21 Mart 2022'de sona erecek.

Detayları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Buna göre başvurular İŞKUR, 'http://esube.iskur.gov.tr' adresi üzerinden alınacak. Bakan Koca ise şu açıklamalarda bulundu: Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere toplam 40 bin pozisyon/kadro ihdası yapılmış ve ilk etapta bu sayının 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirilmişti.



