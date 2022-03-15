HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 10 bin işçi alımı yapılacak! Başvurular İŞKUR'dan alınıyor, süre kısıtlı...

10 bin işçi alımı yapılacak! Başvurular İŞKUR'dan alınıyor, süre kısıtlı...

15.03.2022 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı 10 bin işçi alımı başvuruları İŞKUR (Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü) üzerinden alınacak. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ve başvuru şartları belli oldu. Ayrıca İŞKUR başvuru linki haberin detaylarında yer alıyor.

10 bin işçi alımı yapılacak! Başvurular İŞKUR'dan alınıyor, süre kısıtlı...

Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2022 ilanı ile detaylar belli oldu. Temizlik görevlisi, silahsız güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı, şoför, elektrikçi, inşaat boyacısı, marangoz, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, bilgisayar elemanı ve biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elmanı alımı yapılacak.

10 bin işçi alımı yapılacak! Başvurular İŞKUR'dan alınıyor, süre kısıtlı...

SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN İŞÇİ ALIMI DETAYLARI

Sağlık Bakanlığı 10 bin istihdam gerçekleştirecek. 15 Mart 2022 Salı itibarıyla başlayan başvurular İŞKUR üzerinden alınacak. Başvuru süresi 21 Mart 2022'de sona erecek.

Detayları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Buna göre başvurular İŞKUR, 'http://esube.iskur.gov.tr' adresi üzerinden alınacak. Bakan Koca ise şu açıklamalarda bulundu: Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere toplam 40 bin pozisyon/kadro ihdası yapılmış ve ilk etapta bu sayının 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirilmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zam ve indirimleri açıklıyorlardı! EPGİS neden fiyat duyurusu yapmıyor?Zam ve indirimleri açıklıyorlardı! EPGİS neden fiyat duyurusu yapmıyor?
İlk kez Türkiye'de! Anıtkabir defterine dikkat çeken notİlk kez Türkiye'de! Anıtkabir defterine dikkat çeken not
Dünyaya tehdit! Londra’yı 5 dakikada vurabilecek füze...Dünyaya tehdit! Londra’yı 5 dakikada vurabilecek füze...
Anahtar Kelimeler:
personel alımı Sağlık Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Rusya'nın kararını Lavrov iletti! Ayrıldılar

Rusya'nın kararını Lavrov iletti! Ayrıldılar

İbn-i Sina önerdi: Cinsel gücü artırmak için...

İbn-i Sina önerdi: Cinsel gücü artırmak için...

Rusya: 'Bu savaşı durduruyoruz'

Rusya: 'Bu savaşı durduruyoruz'

Petek Dinçöz'den kötü haber! Bunu kimse beklemiyordu

Petek Dinçöz'den kötü haber! Bunu kimse beklemiyordu

Petrol fiyatları sert düştü! Akaryakıta indirim yolda

Petrol fiyatları sert düştü! Akaryakıta indirim yolda

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Yüz binlerce kuvvet teyakkuzda

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Yüz binlerce kuvvet teyakkuzda

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.