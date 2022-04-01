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  4. 10 bin kilometre yol kat etti! Kapalı nane paketinden bakın ne çıktı

10 bin kilometre yol kat etti! Kapalı nane paketinden bakın ne çıktı

01.04.2022 05:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de bir manava ulaşan kapalı nane paketinden canlı bir kurbağa çıktı. Etiyopya'dan ithal eden kapalı nane paketinin içinden çıkan kurbağa, hangi tür olduğunu belirlemek üzere RSPCA Müfettişi Lucy Green'in gözetiminde tutuluyor.

10 bin kilometre yol kat etti! Kapalı nane paketinden bakın ne çıktı

İngiltere'de, Afrika'dan ithal edilen nane paketi içinde canlı bir kurbağa bulundu.

10 BİN KİLOMETRE YOL KAT ETTİ

Kurbağa, yaklaşık 10 bin kilometrelik bir yol kat ederek Etiyopya'dan İngiltere'nin kuzeyindeki Northumberland bölgesinde bir manava ulaşan kapalı nane paketindeydi.

Bir müşterinin evde paketi açarken kurbağayı nane yapraklarına yapışmış halde bulması ve manava bildirmesi üzerine, hayvanları koruma örgütü RSPCA ile temasa geçildi.

GÖZETİM ALTINDA

Nanenin İngilizce karşılığına (mint) istinaden Minty adı verilen kurbağa, hangi tür olduğunu belirlemek üzere RSPCA Müfettişi Lucy Green'in gözetiminde tutuluyor.

Green, West Yorkshire'daki Ossett kasabasında egzotik hayvanlar uzmanlık merkezi Reptilia'ya, türünü belirlemek üzere kurbağanın resmini gönderdi.

Daha sonra kurbağanın da bu merkeze gönderileceği belirtildi.

"İYİ YEMEK YİYOR"

O zamana kadar kurbağayı gözetimde tutacak Green, evinde egzotik ortama yakın bir düzenleme yapıldığını ve kurbağa için aydınlatma ve ısıtma sistemi olduğunu belirtiyor ve "İyi yemek yiyor" diyor.

RSPCA, yurtdışından ithal edilen malzemelerle yanlışlıkla gelen hayvanların nadiren doğal ortamlarına döndürüldüğünü ve genellikle özel hayvanat bahçeleri veya vahşi yaşam parklarında barındırıldığını belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Etiyopya
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