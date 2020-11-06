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  4. 10 bin kişi evinde endişeyle yaşıyor! İçeri girmeye korkuyorlar

10 bin kişi evinde endişeyle yaşıyor! İçeri girmeye korkuyorlar

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2020 15:56 | Son Güncelleme

Bursa'da çatlak binada yaşayan vatandaşlar, ölümle burun buruna yaşıyor. 10 bin kişinin yaşadığı 1050 konutta bulunan çatlaklar deprem endişesini tetikliyor.

10 bin kişi evinde endişeyle yaşıyor! İçeri girmeye korkuyorlar

Osmangazi ilçesinde 35 yıl önce yapılan 1050 konutlarda bin 50 daire bulunuyor. Bu binalarda yaklaşık 10 bin kişi yaşıyor. Yaşlanan binaların kolonları, temeli, duvarları çatlamış durumda. Yaşanan en küçük depremi bile güçlü hisseden vatandaşlar her an binaları göçecek korkusuyla yaşıyor. Kimi binalar ise ortadan ayrılmış durumda. Bursa'da yaşanacak orta ölçekli bir depremde yıkılması muhtemel binalarda yaşayanlar ise acil kentsel dönüşüm bekliyor. Kimi vatandaşlar gece korkudan uyuyamazken kişi ise çocuklarıyla birlikte uyumak zorunda kalıyor. Burada yaşayan herkesi psikolojisi bozulmuş durumda tek istekleri kentsel dönüşümle sağlam binalara kavuşmak.

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Çatlak binalarda korkarak oturduklarını ifade eden 1050 konutları sakinleri, "Yaşadığımız binalar eski kolonları, duvarları ve temelleri çatlamış durumda, depreme bile gerek kalmadan kendiliğinden bile yıkılabilir. Biz burada korkuyla yaşıyoruz. Bursa'da olacak orta ölçekli bir depremde burada yaşayan 10 bin kişi enkaz altında kalabilir lütfen yetkililer sesimizi duysun" dedi.

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