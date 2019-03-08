10 bin kişi Sultanahmet Meydanı’ndan dünyaya seslendi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Suriyeli tutsak kadın ve çocukların özgürlüğü için on bini aşkın vatandaş, Sultanahmet Meydanı’nda bir araya geldi. Suriye’deki kadın ve çocukların özgürlüğü için dünyaya seslendi.

Vicdan Hareketi, Suriye hapishanelerinde bulunan kadın ve çocukların özgürlüklerine kavuşmaları için 10 bini aşkın vatandaşla Sultanahmet Meydanı’nda buluştu. Türkiye’den ve dünyanın 110 ülkesinden yaklaşık 2 bin sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla Sultanahmet’te yapılan eylemde katılımcılar, Suriyeli tutuklu kadınları temsilen ellerini oyalı yazmayla birbirine bağlayarak tüm dünyaya “sessiz çığlık” yükseltti. Eylemde, Vicdan Hareketi’ne destek veren STK temsilcilerinin yanı sıra Suriye’de tutsak kalan ve daha sonra özgürlüğüne kavuşan Suriyeli kadınlar yaşadıklarını anlattı. Ayrıca 81 ilin yanı sıra 23 ülke ve bölgede eş zamanlı eylem ve basın açıklaması gerçekleştirildi.

“Bunca zulme ‘artık yeter’ diyoruz”

İlk konuşmayı Vicdan Hareketi adına konuşan Gülden Sönmez, “Vicdan Hareketi tüm çocuklar yaşasın diye; dili, inancı, ırkı fark etmeksizin tüm kadınlar korunsun diye oluşmuş uluslararası bir inisiyatiftir. Vicdan Hareketi insan hayatını korumayı hedefleyen ve herkes için onurlu bir yaşam isteyen bir merhamet hareketidir. Hemen, şimdi tecavüzü savaş silahı olarak kullanmayı bırakın. Hemen, şimdi kadınlara acımasızca yapılan işkenceyi durdurun. Hemen, şimdi tüm Suriyeli kız kardeşlerimizi serbest bırakın. Bırakın evlerine dönsünler, bırakın ailelerine kavuşsunlar. Ve herkes İçin insanca yaşam istiyoruz. Suriye zindanlarındaki son kadın ve çocuk özgür oluncaya dek ayaktayız” dedi.