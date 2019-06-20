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10 bin kişiyle genel kurul

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 12:46 | Son Güncelleme

Kayseri Pancar Kooperatifi'nin 66'ıncı olağan mali genel kurulu yaklaşık 10 bin katılımcıyla yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Pancar Kooperatifi'nin 66'ıncı olağan mali genel kurulu gerçekleştirildi.

Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki genel kurula Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yönetim kurulu üyeleri ve yaklaşık 10 bin pancar çiftçisi katıldı.

Akay, burada yaptığı konuşmada, pancar çiftçisinin, kent merkezine göçmek için her imkanı ve fırsatı değerlendiren bir anlayışa karşı, inatla köyüne, beldesine, tarlasına, toprağına sahip çıkan, koskoca bir ülkeyi beslemek için çırpınan koca yürekli insanlar olduğunu söyledi.

Genel kurullarında son bir yıllık faaliyetlerini ortaklarıyla paylaştıklarını ve bu faaliyetler sonucunda düzenlenen raporları katılımcıların oylarına sunduklarını belirten Akay, "2018 yılında şeker sektöründe ilginç gelişmeler yaşandı. Yılın ilk aylarında TürkŞeker'in elinde bulunan 25 fabrikanın 14'ü satışa çıkarıldı. Bu arada bazı mahfiller 'Şeker vatandır satılamaz' sloganıyla bu satış aleyhine bir ortam oluşturmaya çalıştılar. Buna rağmen 10 adet şeker fabrikasının satış ihalesi gerçekleşti. Böylece sektör harici kuruluşlar, şeker fabrikası alarak sektöre dahil oldular. Sektör içinden şeker fabrikasını alma başarısını sadece Kayseri Şeker gösterebildi." diye konuştu.

2019 yılının pancar çiftçisi açısından iyi başladığını vurgulayan Akay, hükümetin nisan ayında önemli bir karar alarak nişasta bazlı şeker kotasını önce yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürdüğünü, daha sonra yüzde 2,%e düşürdüğünü, bu kararın şeker sektörünün ve pancar çiftçisinin geleceği açısından oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Başarının bir varış noktası değil bir yolculuk olduğunu, bu yolculuğun devam etmesi için, bilgi, tecrübe, disiplin, ciddiyet, gayret, fedakarlık, cesaret, birlik ve bütünlük gerektiğini dile getiren Akay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kutlu yürüyüşümüz Allah’ın izniyle zevale uğramadan devam edecek. Hep birlikte Türk çiftçisinin kalkınması, büyümesi, milli gelirden hak ettiği payı alıncaya kadar durmaksızın devam edecek. Turhal Fabrikası bizim için Kızıl Elma idi. 'Kızıl Elma'ya Hey Kızıl Elma'ya' diyerek hep birlikte yeni Kızıl Elmalara yürüyeceğiz. Bu genel kuruldan sonra 24 Haziran itibariyle temlikli kredi uygulaması ton başına 55 lira üzerinden başlatılacaktır. Ayrıca sulama dönemi mazot ihtiyacı ise ton başına 1,5 litre üzerinden 8 Temmuz itibariyle başlatılacaktır. Yine 25 Temmuz tarihinde de ton başına 18 lira üzerinden sulama avansları dağıtılacaktır. Kurban Bayramı avansları bayramdan önce ödenecektir. Pancar bedeli, mevzuat gereği tespit edilmesi ve açıklanması gerekirken maalesef bugüne kadar açıklanmadı. Biz sözümüz ve uygulamamızın arkasındayız. Ton başına 10 lira ilave fiyat ile pirim uygulamamız devam edecek. Taban fiyatı açıklandığında biz üzerine bu artışları yaparak uygulayacağız."

Konuşmanın ardından ibraz edilen mali tablo oy çokluğuyla kabul edildi.

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