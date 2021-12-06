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10 bin lira maaş teklif ediyor, çalışacak işçi bulamıyor!

06.12.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te hayvanları yaylalara götürüp otlatacak çoban bulamadıklarını söyleyen Zeki İmaç, 10 bin lira maaşa rağmen gençlerin bu işi yapmaya yanaşmadığından dert yandı.

10 bin lira maaş teklif ediyor, çalışacak işçi bulamıyor!

Siirt'te köylerde tarım ve hayvancılıkla uğraşmak istemeyen gençler 10 bin lira maaşı kabul etmiyor. Kışın gelmesiyle hayvanlarına bakacak ve sıcak bölgelere götürecek çoban bulamadıklarını söyleyen sürü sahibi Zeki İmaç, zor bir meslek olduğu için bu işi yapacak insan bulamadıklarını ifade etti.

YORUCU VE MEŞAKKATLİ OLDUĞU İÇİN İSTEMİYORLAR

Kış ayı boyunca hayvanlara bakacak çalışan bulamadıkları için aile fertleriyle dönüşümlü olarak çobanlık yaptıklarını belirten İmaç, yorucu ve meşakkatli bir iş olduğu için kimsenin bu işi tercih etmediğini kaydetti.

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"AYDA 10 BİN LİRA VERİYORUZ, KİMSE KABUL ETMİYOR"

İmaç, "Şu an Siirt’teyiz, Şırnak’tan Cizre’ye gidiyoruz. Çobanlık çok zordur. Kimse çobanlık yapamıyor, çoban bulamıyoruz. Çoban olmaları için ayda 10 bin lira veriyoruz kimse kabul etmiyor. Geliyor bir hafta yapıyor ikinci hafta kaçıyor. Yıllardır çobanlık ve hayvancılık yapıyoruz. Zor bir meslektir, çoban bulamıyoruz” dedi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Siirt
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