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10 bin lira ödüllü proje yarışması başladı: Son tarih 1 Mart 2020

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 14:45 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de görülen problemler ve çözüm önerileri temalı ‘Gençler Yönetiyor Proje Yarışması’ başvuruları devam ediyor.

Kırıkkale’de görülen problemler ve çözüm önerileri temalı ‘Gençler Yönetiyor Proje Yarışması’ başvuruları devam ediyor. Proje birincisine 10 bin Türk Lirası ödül verileceği bildirildi.
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’nın başlattığı ‘Gençler Yönetiyor Proje Yarışması’ 1 Mart 2020 gününe kadar devam edecek. 16-30 yaş arasındaki gençler, yarışma için hazırladıkları projeleri sunmak için belediye binası giriş katındaki AK Masa’da yoğunluk oluşturdu.
Jüri üyelerinin ’Genel Dereceleme’ kategorisinde belirleyeceği proje birincisine 10 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüde 3 bin lira. ’Alan Dereceleme’ kategorisinde ise birinci olana 5 bin, ikinciye 3 bin ve üçüncüye de 2 bin lira verilecek.
Ödüller, başkan Saygılı tarafından takdim edilecek. Projeye detayları için www.kirikkale.bel.tr adresinden inceleyebileceği aktarıldı. Ayrıca projeler gencleryonetiyor@kirikkale-bld.gov.tr adresine mail yoluyla veya belediye binası giriş katında bulunan AK Masa’da oluşturulan proje değerlendirme standına teslim edilebileceği ifade edildi.

"Gençler hem kazanacak hem de şehirlerine katkı sağlayacaklar"
Gençlerle birlikte mutlu şehir olma yolunda adımların atıldığını belirten Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, “Sevgili Gençler, içinde yaşadığımız şehrin daha yaşanabilir bir şehir olması için ‘kentte görülen problemler ve çözüm önerileri’ temalı gençlere yönelik bir ödüllü proje yarışması düzenliyoruz. ‘Gençler Yönetiyor Proje Yarışması’ ile gençler hem kazanacak hem de şehirlerine katkı sağlayacaklar" dedi.

"Mutlu şehir olmak yolunda adımlar atacağız"
Gençlerin kültürel, ekonomik ve şehrin gelişimine katkı sağlaması için ödüllü proje yarışması düzenlediklerini kaydeden Saygılı, "Hedeflenen yarışmayla, kentte görülen problemler ve çözüm önerileri ana temalı, Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Kentleşme ve Bilişim alanlarında yenilikçi, uygulanabilir, toplum yararına olabilecek fikirlerle gençlerin üretime katkı sağlamasını ve kendilerini geliştirmelerine fırsat sunulmasını amaçlıyoruz. Bu hedef doğrultusunda azimle, kararlılıkla ve gençlerden aldığımız güç ve güvenle beraber en mutlu şehir olmak yolunda adımlar atacağız” diye konuştu.

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