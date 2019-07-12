10 bin liralık borcu yüzünden deniz manzaralı evinden oldu

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan, emekli öğretmen Hulusi Küçükçakmakçı (59), bankaya ve telefon operatörüne olan 10 bin liralık borcunu ödeyemeyip, icralık olunca sosyal medyadan tanıştığı, kredi için yardımcı olabilecekleri yalanını söyleyen kişilere inandı. Küçükçakmakçı, 100 bin lira kredi almak için en az 500 bin lira değerindeki deniz manzaralı evini, daha sonra kendisine iade edilmek üzere teminat olarak devretti. Bu kişilerin kendisine sadece 35 bin lira verdiğini, bir süre sonra da evden çıkması için tebligat gönderdiğini belirten Küçükçakmakçı, avukatı aracılığıyla tapu iptal davası açıp, suç duyurusunda bulundu.

Nazilli Anadolu Öğretmen Lisesi'nden emekli olan biyoloji öğretmeni Hulusi Küçükçakmakçı, faizleriyle birlikte toplam 10 bin lirayı bulan, kredi kartı ve GSM operatörüne olan borçlarını ödeyemeyince zor durumda kaldı. Facebook üzerinden tanıştığı O.Ş., Küçükçakmakçı'ya, yüzde 20 komisyon karşılığı faktoring kuruluşu aracılığıyla kredi alması için yardımcı olabileceğini söyledi. Zor durumda olan Küçükçakmakçı bu teklifi kabul etti. O.Ş. ile L.Y.'nin bürosuna giden Küçükçakmakçı, yüzde 20 komisyon dışında kendisinin elinde 80 bin TL kalmak üzere 100 bin TL'lik kredi verilmesi konusunda anlaştı. L.Y., iddiaya göre, işlemlerin faktoring şirketi üzerinden yapılması halinde uzun süreceğini belirterek, parayı kendisinin vereceğini söyledi. Önce bir miktar para verilen Küçükçakmakçı'nın bankaya olan borcunu ödeyip, evinin üzerindeki ipoteği kaldırması sağlandı. İpoteğin kalkmasının ardından Küçükçakmakçı, deniz manzaralı, en az 500 bin lira değerindeki evini, kredi borcunu ödedikten sonra kendisine iade edilmek üzere L.Y.'nin yakını M.Y.'ye 22 Mart Cuma günü devretti. M.Y. ise daireyi 25 Mart Pazartesi günü E.Y.'ye devretti. Bu kişiler, Küçükçakmakçı'ya toplam 35 bin lira verirken, anlaştıkları kredi miktarının tamamı ödenmedi ve ev de emekli öğretmenin elinden gitti. Küçükçakmakçı, avukatı aracılığıyla hem şüpheliler hakkında 'nitelikli dolandırıcılık'tan suç duyurusunda bulundu hem de tapunun iptali veya evin bedelinin tahsil edilerek, kendisine ödenmesi için dava açtı.

'HAYATIMIN HATASI'

Bu süreçte yaşadıklarını anlatan Hulusi Küçükçakmakçı, "Facebook'tan konuştuğum O.Ş. bana 'Tapuyu senden alıyorlar ama noter sözleşmesi yapıyorlar. Sen borcunu ödediğinde tapunu geri alıyorsun' dedi. Ben de maaşımda haciz olan kredi borcunu kapatırsam yeni bir kredi çekerim, diye düşündüm. 100 bin lira kredi verilecek, yüzde 20 komisyon düşülünce benim elime 80 bin lira geçecekti. Ben böyle cambaz insanlarla hiç karşılaşmamıştım. Aptal gibi inandım" dedi.

Kanser tedavisi gördüğü için 2015 yılında emekli olduğunu ve eşinden ayrıldığını anlatan Hulusi Küçükçakmakçı, evli kızı olduğunu; ancak kimseyle görüşmediği için yalnız yaşadığını dile getirdi. 3'ü telefon operatörü, 1'i de bankaya olmak üzere 4 icra dosyası bulunduğunu kaydeden Küçükçakmakçı, emekli maaşı dışında hiçbir geliri bulunmadığını söyledi.

Küçükçakmakçı, "Bankaya 2 bin 700 liralık kredi kartı borcum faizlerle birlikte 6 bin 600 liraya yükseldi. Telefon faturalarımla birlikte toplamda 10 bin liralık borcum vardı. Banka kredisi çıkmayınca bir arayışa girdim. Facebook üzerinden biriyle tanıştım. Maaşım üzerindeki kredi borcunu kapatırsam yeni bir kredi çekerim, diye düşündüm. 22 Mart 2019'da benden evi M.Y. adlı kişi devraldı. Günlerden cumaydı. Pazartesi ev başka birine, E.Y.'ye devredilmiş. Ben Tapu Müdürlüğü'nde 60 bin lira rayiç bedeli üzerinden tapuyu devrettim. Ne bir noter sözleşmesi yapıldı ne de başka bir şey. Deniz manzaralı evimin bugünkü değeri en az 500 bin lira. Hayatımın hatasıydı" diye konuştu.

EVDEN ÇIKMASI İSTENDİ

Bir kısmı elden bir kısmı da banka yoluyla kendisine toplam 35 bin lira verdiklerini anlatan Küçükçakmakçı, "Bankaya borcum ödendi; ama dolandırıldığımı anlayınca avukat aracılığıyla şikayetçi oldum. Geçen hafta evi boşaltmam için bir ihtarname çekildi. Tek evimi kaybedersem ne yapacağımı bilmiyorum. Çok mağdurum" dedi.

YETKİ BELGESİ ARANMALI

Faktoring kavramının, normalde firmaların mal ve hizmet satışlarından doğmuş veya doğacak vadeli, fatura veya fatura yerine geçen belgeye dayanan çek, senet alacaklarının şirket tarafından alınması anlamına geldiğini anlatan avukat Salih Emrah Ertan ise Hulusi Küçükçakmakçı'nın nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla bu yolu tercih ettiğini belirtti. Ertan "Faktoring hizmeti sayesinde tüccarın para ihtiyacı karşılanmış olur. Örneğin 100 bin liralık çekine karşılık 80 bin lira öder. Tüccar nakite kavuşur. Günü geldiğinde karşı taraf paranın tamamını alır. Hulusi beyin başına gelen dolandırıcılık. Haciz olan borçları ödüyorlar. Haciz olmayan borçları devam ediyor" diye konuştu.

Bu tür dolandırıcılıklarda tapunun hemen birkaç kişinin üstüne devredildiğini ve izlerin kaybolduğunu dile getiren Ertan, savcılığa şikayet ettiklerini ayrıca tapunun iptali konusunda da dava açıldığını dile getirdi.

Tapunun üstüne tedbir konulduğunu belirten avukat Ertan, uyarılarda da bulunarak, "Vatandaşlar hangi factoring şirketinden biriyle muhatap olduklarına dair o kişinin yetki belgelerini istesinler. Banka aracılığıyla kredi kullanıldığında banka tapuya yalnızca ipotek koyar. Yargıdan beklentimiz Hulusi beyi mağdur eden kişilerin cezasını çekmesidir. Evin gerçek değeri tespit edilecek. O kişiler de ceza davasında cezasını çekecek. Avrupa'da tapu satışlarında avukat aracılığıyla satış istenmesinin sebebi bu tip olayların önüne geçmek için" dedi.