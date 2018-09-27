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10 bin liralık ev eşyası çalan kağıtçı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 11:04 | Son Güncelleme

ADANA'da, apartmanın deposundan 10 bin lira değerinde ev eşyası çalan Hüseyin Sevdan (24) tutuklandı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, apartmanın deposundan 10 bin lira değerinde ev eşyası çalan Hüseyin Sevdan (24) tutuklandı. Olay, Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, katı atık toplayan Hüseyin Sevdan, bir apartmanın bodrumunda bulunan depodan sandalye, masa, radyatör, yatak, yatak örtüsü ve 4 gelinlik çaldı. Toplamda 10 bin liralık malzemeyi çalan Sevdan, eşyayı, atık topladığı iki tekerli araca yükledi. Bu sırada yoldan geçen birkişi, Sevdan'ı görüp, eşyayı bırakmasını istedi. Şüpheli de aldığı elektirik süpürgesini bırakarak ayrıldı. Olayın ardından eşyasının çalındığı fark eden Güzin Y. polisi. Apartmana gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından Hüseyin Sevdan'nın kimliğini saptadı. Kısa sürede yakalanan şüpheli, "Çaldığım eşyaları hurdacıya sattım. Ne kadar para aldığımı hatırlamıyorum, bu parayı da ihtiyaçlarım için harcadım" dedi. İşlemleri tamamlanan Sevdan, çıkarldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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