10 Bin Opel Ampera-e geri çağırılıyor. Marka bu model için bir geri çağırma haberi yayınladı. General Motors'un keşiflerine göre aracın bataryası yangına sebebiyet verebiliyor.

10 BİN OPEL AMPERA-E GERİ ÇAĞIRILIYOR

Opel Ampera-E modelinde yangın riski nedeniyle 10 Bin adetlik ürününü geri çağırıyor. Sorunun aracın bataryasından kaynaklı olduğu belirtildi. Opel, 2016 ve 2019 yılları arasında üretilen toplam 9.500 adet Ampera-e modelini geri çağırıyor. Tahminen Ampera-e'nin kardeşi Chevrolet Bolt’da bu sebepten dolayı geri çağırılacak. GM'den yapılan resmi açıklamaya göre 50.932 adet Chevrolet Bolt’ da en yakın bayiye uğramak zorunda. Araştırmalara göre araç kapalı olsa dahi hatalı bataryalardan ötürü yangın riski içeriyor.



