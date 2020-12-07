HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. 10 Bin Opel Ampera-e geri çağırılıyor

10 Bin Opel Ampera-e geri çağırılıyor

07.12.2020 10:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
10 Bin Opel Ampera-e geri çağırılıyor

Opel Ampera, markanın ilk elektrikli modellerinden biriydi. Daha sonrasında Opel Ampera-e modelini ortaya koydu ve devamı da geldi. Ancak şirket 10 Bin Ampera-e modelini geri çağırıyor

10 Bin Opel Ampera-e geri çağırılıyor. Marka bu model için bir geri çağırma haberi yayınladı. General Motors'un keşiflerine göre aracın bataryası yangına sebebiyet verebiliyor.

Opel Ampera-e

10 BİN OPEL AMPERA-E GERİ ÇAĞIRILIYOR

Opel Ampera-E modelinde yangın riski nedeniyle 10 Bin adetlik ürününü geri çağırıyor. Sorunun aracın bataryasından kaynaklı olduğu belirtildi. Opel, 2016 ve 2019 yılları arasında üretilen toplam 9.500 adet Ampera-e modelini geri çağırıyor. Tahminen Ampera-e'nin kardeşi Chevrolet Bolt’da bu sebepten dolayı geri çağırılacak. GM'den yapılan resmi açıklamaya göre 50.932 adet Chevrolet Bolt’ da en yakın bayiye uğramak zorunda. Araştırmalara göre araç kapalı olsa dahi hatalı bataryalardan ötürü yangın riski içeriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Merve Özbey'den yürek sızlatan açıklama! 'Babam...' Merve Özbey'den yürek sızlatan açıklama! 'Babam...'
Ucuz yollu Mercedes Benz CLK GTRUcuz yollu Mercedes Benz CLK GTR
Kur'an-ı Kerim'de kaç cüz, sure ve sayfa var?Kur'an-ı Kerim'de kaç cüz, sure ve sayfa var?

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!

MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!

Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu

Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu

Meteoroloji saat verip uyardı: Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji saat verip uyardı: Yağışlı hava geliyor

Koca vahşeti! Halıya sarılı halde yatak odasında bulundu

Koca vahşeti! Halıya sarılı halde yatak odasında bulundu

Kar yağışını türküyle karşıladılar

Kar yağışını türküyle karşıladılar

DSÖ'den Türkiye ve koronavirüs açıklaması

DSÖ'den Türkiye ve koronavirüs açıklaması

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Plajlar tamamen onlara kaldı

Plajlar tamamen onlara kaldı

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

Diğer Haberler

Yeni 2022 BMW X7 kameralara yakalandı

Yeni 2022 BMW X7 kameralara yakalandı

Ucuz yollu Mercedes Benz CLK GTR

Ucuz yollu Mercedes Benz CLK GTR

Yeni 2022 Mercedes T Serisi kamuflajlarını azalttı

İşte Mercedes'in yeni T serisinin ayrıntıları

Türkiye’de satılan sıfır arabaların yurt dışı fiyatları ne kadar?

Bu fiyatlar kalp krizi yaşatabilir

Arabanıza yapabileceğiniz beş kötü modifikasyon

Bu modifikasyonlar saç baş yoldurur

Araba markalarını batmaktan son anda kurtaran 5 model

O modeller olmasa batacaklardı!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.