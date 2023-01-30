10 bin polis alımı ne zaman yapılacak? 10 bin polis alımı şartları neler? İşte branş dağılımı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Emniyet Genel Müdürlüğü' bünyesinde 10 bin polis istihdam edilecek. Peki 10 bin polis alımı ne zaman yapılacak, şartları neler? Atamalar, sözlü ve fiziksel olmak üzere iki ayrı sınavın tamamlanmasının ardından yapılacak. İşte tüm detaylar...

POLİS ALIMI BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ve 1000 polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 9000 polis memuru kadrosu ihdas edildi.

POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Polis alımı başvuru şartları henüz açıklanmadı. Güncel açıklama geldiğinde detaylar, sayfamızda yer alacak.

Geçtiğimiz yıllarda aranan şartlar şu şekildeydi;

Türk vatandaşı olmak.

Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmak.

Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi sahibi olmak.

KPSS baraj puanını geçmek. (Pomem için geçerlidir.)

Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak.

Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak.

Reşit olmak (18 yaş kanunu) 30 yaşını geçmemek.

Siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

Polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Kişinin silah taşımak için engel bir durumunun olmaması.

Ceza almamış olmak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

