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10 bin restorandan yerli ürün seferberliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 11:13 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde üyelerinin şube sayısı 10 bini bulan TÜRES, restoran, lokanta ve kafeteryadan oluşan bu şubelerde yerli mutfak araç gereçleri ve gıda ürünleri kullanma kararı aldı - TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl: - "MÜSİAD iş birliğiyle aldığımız bu karar sayesinde yılda 500 milyon doları bulan mutfak araç ve gereçleri ithalatının önüne geçerek cari açığın azaltılmasını katkıda bulunacağız"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES), Türkiye genelinde sayıları 10 bini bulan restoran, lokanta ve kafeterya gibi üye şubelerinde tamamen yerli mutfak araç gereçleri ve gıda ürünleri kullanma kararı aldı.

Derneğin MÜSİAD iş birliğiyle sürecini yürüteceği bu kararı sayesinde hem yıllık 500 milyon doları bulan ithalatın engellenerek cari açığın azaltılmasına katkıda bulunulması, hem de yerli sanayici ve üreticinin desteklenmesi hedefleniyor.

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin yüksek istişare kurulu ve yönetim kurulu üyeleri ile çok geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplantıya Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Şenel Yediyıldız, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki gibi önemli isimlerin de katıldığını dile getiren Bingöl, toplantıda önemli kararların alındığını söyledi.

Bingöl, derneğin 500 üyesinin Türkiye genelinde 10 bini bulan şubeye sahip olduğunu anımsatarak, "Toplantıda restoran, lokanta ve kafeteryalardan oluşan bu şubelerimizin hepsinde yerli ve milli mutfak araç gereçleri ve gıda ürünleri kullanılması tavsiye kararı alındı." dedi.

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- Bölgelere özel ürünler kullanılacak

Bingöl, MÜSİAD iş birliğiyle sürecini yürütecekleri bu karar sayesinde mutfak araç ve gereçlerin yıllık 500 milyon doları bulan doları bulan ithalatın önüne geçileceğini belirterek, bu sayede cari açığın azaltılacağını vurguladı.

Söz konusu kararın yerli üreticilere ve sanayicilere de ciddi faydası olacağını dile getiren Bingöl, "Hem üreticilerin, hem de sektör için endüstriyel ürünler imal eden yerli sanayicilerin desteklenmesi hususunda çeşitli bilinçlendirme kampanyaları yapacağız. Yemek, mutfak ve turizm sektöründe yerli ve milli ürünlere gereken önemi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bingöl, restoran, lokanta ve kafeteryalarda iğneden ipliğe kullanılan her şeyin yerli olması için bugünden itibaren bir seferberlik içinde olacaklarını kaydederek, "Mesela Türkiye'nin yıllık muz tüketiminin neredeyse yarısı ithal. Bundan sonra Anamur muzu, Kars kaşarı gibi Türkiye'den tüm bölgelerine özel ürünleri kullanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin endüstriyel mutfak ürünleri ihracatında başarısına da değinen Bingöl, bu alandaki ihracat tutarının yıl sonunda 2 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini, Türkiye'nin bu alanda 125 ülkeye mal sattığını söyledi.

Bingöl, endüstriyel mutfak ürünleri ithalatında Avrupa'da İtalya'dan sonra ikinci sırada yer aldıklarını belirterek, "Sektörümüz bu kadar başarılı iken ithalat yapmayı doğru bulmuyoruz. Bu nedenle mutfak araç ve gereçleri alanında ithalatı en az düzeye indirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

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