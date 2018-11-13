10 bin restorandan yerli ürün seferberliği

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES), Türkiye genelinde sayıları 10 bini bulan restoran, lokanta ve kafeterya gibi üye şubelerinde tamamen yerli mutfak araç gereçleri ve gıda ürünleri kullanma kararı aldı.

Derneğin MÜSİAD iş birliğiyle sürecini yürüteceği bu kararı sayesinde hem yıllık 500 milyon doları bulan ithalatın engellenerek cari açığın azaltılmasına katkıda bulunulması, hem de yerli sanayici ve üreticinin desteklenmesi hedefleniyor.

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin yüksek istişare kurulu ve yönetim kurulu üyeleri ile çok geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplantıya Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Şenel Yediyıldız, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki gibi önemli isimlerin de katıldığını dile getiren Bingöl, toplantıda önemli kararların alındığını söyledi.