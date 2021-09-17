10 bin TL değerinde! Filistinli turistlerin unutkanlıkları pahalıya mal oldu

Filistin’den Karaman’a akrabalarının yanına gelen Saja Qaimari ve ailesi daha sonra tatil için Lara bölgesinde bir otele yerleşti. 5 kişilik aile dün öğleden sonra kent merkezine doğru geziye çıktı.

Yavuz Özcan Parkı’na gelen aile, banka oturup bir süre falezler üzerinden denizi izleyip, fotoğraf çektirdi. Daha sonra parktan yola çıkan anne Hamadi Qaimari çantasını bankta unuttuğunu fark etti. 2 dakika içinde geri dönen aile çantanın yerinde olmadığını gördü. Etrafta arama yapan aile bir sonuca ulaşamayan Saja Qaimari, çevredeki vatandaşların yardımıyla durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

ZİYNET EŞYALARI VE NAKİT PARA VARDI

İhbarla bölgeye gelen polis, turistlerle vatandaşlar ve internet üzerindeki bir çeviri programı aracılığıyla iletişim kurdu. Saja, çantasının içinde olanları ve durumu çeviri aracılığıyla anlattı. İçinde 500 dinar, 500 lira, kolyeler, yüzük, pasaport ve kimliklerin olduğu çantayı bulmak için polis ekipleri geniş çağlı inceleme başlattı. Anne kız polis merkezine götürülürken, diğer aile bireyleri otele dönüş yaptı.

(İHA)

