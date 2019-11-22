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’10 bin yıllık hazine kül oldu’ haberlerine yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 17:20 | Son Güncelleme

Trabzon Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, Trabzon Köprübaşı ilçesi Ağaçbaşı Turbalığı ve çevresinde meydana gelen bitki örtüsü yangını ile ilgili basında yer alan “10 bin yıllık hazine kül oldu” şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “İl Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca yapılan incelemede turbalık alanın sadece küçük bir kısmında ve etrafındaki çayırlık alanlarda kuruyan otların uç kısımlarının yandığı, yangının dip kısımlara sirayet etmediği ve turbalığa herhangi bir zarar vermediği tespit edilmiştir.

Trabzon Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, Trabzon Köprübaşı ilçesi Ağaçbaşı Turbalığı ve çevresinde meydana gelen bitki örtüsü yangını ile ilgili basında yer alan “10 bin yıllık hazine kül oldu” şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “İl Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca yapılan incelemede turbalık alanın sadece küçük bir kısmında ve etrafındaki çayırlık alanlarda kuruyan otların uç kısımlarının yandığı, yangının dip kısımlara sirayet etmediği ve turbalığa herhangi bir zarar vermediği tespit edilmiştir. Basında yer alan 10 bin yıllık hazine kül oldu şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.
Açıklamada, “İlimiz Köprübaşı ilçesi Büyükdoğanlı Mahallesi Harmantepe ve Seslikaya mevkiilerinde bulunan 621 bin 254 m2 alan 25.06.2019 tarih ve 30812 nolu Resmi Gazete de yayınlanarak ‘Kesin Korunacak Hassas Alan‘ olarak ilan edilmiştir. Ayrıca aynı bölgede bulunan 5 milyon 564 bin 076 m2 alan ise 08.04.2019 tarih ve 82931 sayılı Bakanlık Makamı oluru ile ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak ilan edilmiştir. Belirtilen bölgelerde 10.11.2019 tarihinde akşam saatlerinde bitki örtüsü yangını çıkması üzerine yangına itfaiye araçları ve Belediye imkânları ile müdahale edilerek yangın kısa sürede söndürülmüştür. İl Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca yapılan incelemede turbalık alanın sadece küçük bir kısmında ve etrafındaki çayırlık alanlarda kuruyan otların uç kısımlarının yandığı, yangının dip kısımlara sirayet etmediği ve turbalığa herhangi bir zarar vermediği tespit edilmiştir. Basında yer alan 10. bin yıllık hazine kül oldu şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Köprübaşı kaymakamlığı ve Jandarma komutanlığınca bitki örtüsünde meydana gelen yangınların kimler tarafından çıkarıldığının tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Konu İl Müdürlüğümüzce takip edilmektedir ”ifadeleri kullanıldı.

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