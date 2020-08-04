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10 bin yıllık tarihiyle Akçakale Adası!

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2020 12:18 | Son Güncelleme

Neolitik dönemden günümüze pek çok mimari yapıların kalıntılarının bulunduğu Akçakale Adası, Kars ile Ardahan sınırlarında bulunuyor. Havadan görüntülenen ada 10 bin yıllık tarihin izlerini taşıyor.

10 bin yıllık tarihiyle Akçakale Adası!

Çıldır Gölü’nde bulunan adalardan birisi olan ve doğal güzelliklerinin yanı sıra 10 bin yıllık tarihin izlerini taşıyan Akçakale Adası Neolitik dönemden günümüze pek çok mimari yapının kalıntılarını bünyesinde barındırıyor.

Kars’a 85 kilometre Ardahan’a 73 kilometre, uzaklıkta bulunan Akçakale Adası, görenleri adeta mest ediyor. Dört mevsim yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Çıldır Gölü pandemi sürecinde rağmen vatandaşların uğrak yeri olarak dikkat çekiyor.

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Akçakale köyü girişinde bulunan ve köyden adını alan Akçakale Adası havadan görüntülenirken, adadaki 10 bin yıllık taş dam evlerin izleri ise halen duruyor.

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Akçakale Adası yaz mevsimiyle birlikte kapılarını ziyaretçilere açarken, tarihi taş dam evlerinin koruma altına alınarak Kars ve Ardahan turizmine kazandırılması bekleniyor. (İHA)

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