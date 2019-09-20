10 binde bir görülen kalp rahatsızlığıyla doğan Rensi bebek hayata tutundu

Mersin’de, 10 binde bir görülen kalbinde kalp-akciğer ana atardamarı olmadan doğan ve kalbi durmak üzere olan Iraklı Shaikhli ailesinin bebeği Rensi, VM Medical Park Mersin Hastanesi hekimlerinin yoğun çabası ve yapılan iki başarılı anjiyo sonrasında yaşama tutunmayı başardı.

Mersin’de yaşayan Iraklı Shaikhli ailesinin bebeği Rensi, kalbinde kalp-akciğer ana atardamarı olmadan dünyaya geldi. Doğduğu günün ilk saatlerinde morarma, solunum sıkıntısı çeken Rensi bebek, doğuştan kalp hastalığı şüphesi üzerine VM Medical Park Mersin Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Birimine sevk edildi. Kalbi durmak üzereydi

Hastanenin çocuk kardiyolojisinde yapılan EKO-EKG ve muayene sonrasında Rensi bebeğin kalbindeki akciğer atardamarının tamamen tıkalı olduğu ve doğuştan kalbindeki bir delik sayesinde yaşadığı belirlendi. Dünyada 10 bin doğumda bir rastlanan ‘Pulmoner Artrezi’ rahatsızlığı tespit edilen Rensi bebeğin yapılan detaylı tetkiklerinde, kalbindeki mevcut deliğin de daralmaya başlaması nedeniyle kalbinin durmak üzere olduğu görülünce vakit kaybetmeden acil müdahale kararı alındı. Rensi bebek, hastanede iki kez uygulanan “katater anjiyo” yöntemi ile sağlığına kavuştu.

Üç haftada iki anjiyo oldu

Yapılan tedaviyle ilgili bilgiler veren hastanenin Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Özyurt, bebeğin EKO görüntülemesinde kalbinde bulunan akciğere giden atardamara ait kapağının olmadığını saptadıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Bebeğe saatler içerisinde müdahale edilmesi gerekiyordu, çünkü normalde akciğere gidip temizlenmesi gereken kan, akciğere ulaşmıyordu ve damar tamamen tıkalıydı. Bu nedenle öncelikle anne karnındaki bebeklerde bulunan ancak doğum sonrası kapanan ‘PDA’ dediğimiz damarın, ilaç yoluyla açıklığını sağlayarak anjiyoya kadar bebeğin hayatta kalmasını amaçladık. Hastanemize geldiğinde kan-oksijen oranı yüzde 60 olan bebeğin kan oksijen düzeyini yüzde 85’e yükselttik. Yaşam bulguları stabil olan Rensi bebek anjiyo için hazır olduktan sonra da kapalı katater anjiyo yöntemi ile kalp damar kapağını açtık. Ancak yine de kan geçişi istediğimiz yeterlilikte değildi. Bunun üzerine bebek 3 haftalıkken farklı bir yöntemle ikinci kez anjiyo yaparak tıkalı olan kapağa ulaştık. Damara balon yerleştirerek darlığı yüzde 90 oranında giderdik. İki anjiyo sonrası yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kalan Rensi bebek, sağlığına kavuşarak 13 gün sonra taburcu oldu.”