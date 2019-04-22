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10 bine yakın kedi-köpek koruma altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 09:25 | Son Güncelleme

Samsun’da, Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi Projesi kapsamında 6 bin 687 köpek ve 2 bin 765 kedi olmak üzere toplam 9 bin 452 hayvan koruma altına alındı.

10 bine yakın kedi-köpek koruma altına alındı

Samsun’da, Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi Projesi kapsamında 6 bin 687 köpek ve 2 bin 765 kedi olmak üzere toplam 9 bin 452 hayvan koruma altına alındı. 622 adet sahipsiz hayvan sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuşturuldu.
Son zamanlarda artan hayvanlara yönelik şiddet haberlerine karşılık Samsun Büyükşehir Belediyesi güçten düşmüş hayvanlar ve sokak hayvanları için oldukça özen gösteriyor. Evcil hayvanların defnedilmesi için mezarlık bile bulunan Samsun’da sokak hayvanları için birçok hizmet veriliyor. Samsun sınırları içerisinde yaşayan sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların gözetim altına alınarak doğal yaşam alanında daha rahat yaşamaları amaçlanarak Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü bünyesinde İlkadım ilçesi, Çatkaya mevkisindeki 150 dönümlük orman arazide doğal yaşam alanı oluşturulup, 2013 yılında faaliyete geçirdi. 2013 yılından beri hayvanlara çeşitli hizmetler veriliyor.

9 bin 452 hayvan, barınağa sığındı
Ameliyathane, röntgen ve ultrason birimlerinden oluşan tam donanımlı veteriner kliniği, kedi kasabası, sevgi evi, sahiplendirme alanı, yavrulu bölümler ve hayvan mezarlığından oluşan tesis, Türkiye’nin en modern bakım merkezi özelliğini taşıyor. 2018 yılında bakım merkezine 6 bin 687 adet köpek ve 2 bin 765 adet kedi olmak üzere toplam 9 bin 452 hayvan geldi. 622 adet sahipsiz hayvan sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuşması sağlandı.
Samsun’da hayvanlar için yapılan hizmetler 2019 yılında da tüm hızıyla devam ediyor.

10 bine yakın kedi-köpek koruma altına alındı

10 bine yakın kedi-köpek koruma altına alındı

10 bine yakın kedi-köpek koruma altına alındı

10 bine yakın kedi-köpek koruma altına alındı

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