İSTANBUL (AA) - Ürdün Senato Başkanı Faysal El Fayez, "Yeni Bir Dünya Düzenine Doğru" temasıyla düzenlenen 10. Boğaziçi Zirvesi'nin 2. gününde "Dünyada Zorunlu Göç ve Yeni Dinamikler" panelinde 1948 Arap-İsrail Savaşı sırasında ülkesine sığınan Filistinli mültecilerin yaşadıklarını anlattı.

El Fayez, "Bunu 1967 Arap-İsrail savaşı döneminde diğer bir Filistinli mülteci dalgası takip etti. Üçüncü bir dalga 1991'deki Körfez Savaşı sonrasında Körfez ülkelerindeki yüzbinlerce Filistinli işçinin Ürdün'e dönmesi ve buraya yerleşmesiyle sonuçlandı." dedi.

Zorla evinden ve yurdundan edilen İnsanların ait oldukları yurtlarına ne zaman ve nasıl döneceklerini kesinlikle bilmediklerini belirten El Fayez, uluslararası camiaya mülteciler konusunda sorumluluklarını yerine getirmeleri için çağrıda bulunarak BM'nin de insanları yerlerinden eden krizler ve çatışmalara çözüm bulmak için daha fazla çalışması gerektiğini söyledi.

"Uluslararası toplumun dünya çapındaki mülteci probleminin, en önemli önceliklerinden birini yerine getirmesinin zamanıdır. Şimdiye kadar göç probleminin sadece semptomları ve sonuçlarıyla ilgileniliyor, asıl sebepleri ile değil." diyen El Fayez, BM'nin Arap-İsrail çatışmasını sonlandırmayı başaramadığını belirtti.