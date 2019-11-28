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10. Boğaziçi Zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 11:29 | Son Güncelleme

Ürdün Senato Başkanı Faysal El Fayez: - "BM, insanları güvenlik için göç etmek zorunda bırakan çatışmaları çözme görevine daha fazla dikkat etmeli"

İSTANBUL (AA) - Ürdün Senato Başkanı Faysal El Fayez, "Yeni Bir Dünya Düzenine Doğru" temasıyla düzenlenen 10. Boğaziçi Zirvesi'nin 2. gününde "Dünyada Zorunlu Göç ve Yeni Dinamikler" panelinde 1948 Arap-İsrail Savaşı sırasında ülkesine sığınan Filistinli mültecilerin yaşadıklarını anlattı.

El Fayez, "Bunu 1967 Arap-İsrail savaşı döneminde diğer bir Filistinli mülteci dalgası takip etti. Üçüncü bir dalga 1991'deki Körfez Savaşı sonrasında Körfez ülkelerindeki yüzbinlerce Filistinli işçinin Ürdün'e dönmesi ve buraya yerleşmesiyle sonuçlandı." dedi.

Zorla evinden ve yurdundan edilen İnsanların ait oldukları yurtlarına ne zaman ve nasıl döneceklerini kesinlikle bilmediklerini belirten El Fayez, uluslararası camiaya mülteciler konusunda sorumluluklarını yerine getirmeleri için çağrıda bulunarak BM'nin de insanları yerlerinden eden krizler ve çatışmalara çözüm bulmak için daha fazla çalışması gerektiğini söyledi.

"Uluslararası toplumun dünya çapındaki mülteci probleminin, en önemli önceliklerinden birini yerine getirmesinin zamanıdır. Şimdiye kadar göç probleminin sadece semptomları ve sonuçlarıyla ilgileniliyor, asıl sebepleri ile değil." diyen El Fayez, BM'nin Arap-İsrail çatışmasını sonlandırmayı başaramadığını belirtti.

El Fayez, aynı meselenin son dönemde yaşanan Suriye, Irak, Libya ve Yemen krizleri için de geçerli olduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Suriye, Irak, Libya ve Yemen krizlerinin sonlandırılmasındaki başarısızlık, devam eden savaşlara ve mal ve can kaybına, yıkıma, göçe ve politik istikrarsızlıklara sebep oldu. BM, insanları güvenlik için göç etmek zorunda bırakan çatışmaları çözme görevine daha fazla dikkat etmeli. Bu durum (zorunlu göç) sona ermeli. Batılı güçler 3. dünya ülkeleriyle ilgilenirken iki yüzlülük yapılıyor. Batı iki burada yüzlü davranıyor."

Maya Vakfı Kurucu ve Başkanı Esra Özsüer ise "Zorla yerinden olmuş birinin bu travmatik deneyim öncesi sırasında ve hatta daha sonrasında etkilenmemiş olabileceğini düşünülemez." dedi.

Özsüer, şunları kaydetti:

"Nüfusun beşte birinin Suriyeli mülteci olduğu Urfa'ya yaptığımız yolculukta, daha fazla zihinsel sağlık desteği için gereksinimlerini ifade eden bir öğretmenle karşılaştım. Benimle kişisel zorluklarını, çektiği ikincil travmayı ve tanıştıkları çocukların ve ailelerin yüreklendirici hikayelerini paylaşmaya devam etti. Bu konuşma bana karışık duygular hissettirdi."

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