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10. Büyükelçiler Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 11:03 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 10. Büyükelçiler Konferansı'nda büyükelçilerle bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, büyükelçilerle bir araya geldi.

Sheraton Otel'deki 10. Büyükelçiler Konferansı'na katılan Akar, toplantının düzenlendiği otele gelişinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılandı.

Bakan Akar daha sonra büyükelçilere hitap etti, soruları yanıtladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal'ın da katıldığı toplantı basına kapalı gerçekleşti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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