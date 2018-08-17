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10. Büyükelçiler Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 15:16 | Son Güncelleme

Konya'ya gelen büyükelçiler, Sille'deki Aya Elenia Müzesi ve Kelebek Vadisi'ni gezdi

Türkiye'nin merkez teşkilatında ve dış temsilciliklerinde görevli büyükelçiler, Konya'da kentin tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etti.

Ankara'da düzenlenen 10. Büyükelçiler Konferansı'na katılan Türk büyükelçiler, programlarının son gününü Konya'ya ayırdı. Merkez Selçuklu ilçesindeki tarihi Sille Mahallesi'ne gelen büyükelçiler, buradaki Aya Elenia Müzesi'ni gezdi.

Müze ziyaretinin ardından büyükelçiler, tarihi Sille evlerinin bulunduğu sokaklarda yürüdü, esnafla sohbet etti, alışveriş yaptı. Daha sonra Sille Müzesi'ni gezen büyükelçiler, yetkililerden mahallenin tarihiyle ilgili bilgi aldı.

Ardından yine Selçuklu ilçesindeki Kelebekler Vadisi'ni ziyaret eden büyükelçiler, Avrupa'nın en büyük "Tropikal Kelebek Bahçesi" olma özelliğine sahip vadide bol bol fotoğraf çekti. Büyükelçiler, vadi içerisinde bulunan böcek çeşitlerinin sergilendiği "böcek köyü" ve tropik bahçesini de gezdi.

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10. Büyükelçiler Konferansı Aya Elenia Kelebekler Vadisi Konya Tarihi Sille Mahallesi ziyaret

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