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10 çocuk annesi Finlandiyalı kadın fiziğiyle görenleri hayrete düşürdü

DÜNYA HABERLERİ  | 15.11.2018 07:23 | Son Güncelleme

Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Taina Licciardo Toivola'nın tam 10 çocuğu var. Sosyal medyanın en merak edilen isimleri arasında yer alan anne Taina, düzgün fiziğinin yanı sıra aile hayatıyla da göz dolduruyor. Sosyal medya hesabından sık sık günlük hayatını paylaşan Taina, 100 bin takipçiye sahip.

Tarihi ve edebi figürleri örnek alan Taina, çocuklarına da ünlü kişilerin adlarını vermiş. Çocuklarını özellikle müziğe teşvik eden Taina, hepsiyle ayrı ayrı ilgilenip belirli bir yaşa kadar evde eğitim veriyor. Youtube ve Instagram'dan da çocuklarına olan ilgisini milyonlarla paylaşmayı ihmal etmiyor.

10 çocuklu Finlandiyalı kadın görenleri şaşırtıyor

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Finlandiya'da yaşayan anne Taina Licciardo Toivola'nın tam 10 çocuğu var! Instagram ve YouTube paylaşımları ile son zamanlarda gündemi meşgul eden anne fiziği ve yaşamıyla görenleri şaşırtıyor!
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Finlandiya'da yaşayan Taina Licciardo Toivola isimli, 10 çocuğu ile yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla görenlerin ağzını açıkta bırakıyor.
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Geçtiğimiz haftalarda 41 yaşına basan genç anne 10. çocuğunu kucağına almasına rağmen düzgün fiziğiyle hayrete düşürüyor.
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Leonardo, Cleopatra Taina Bride, Jerusalem, Shakespeare, Romeo, D’Artagnan, King James Ocean, Aphrodite, Nefertiti Butterfly Bambi ve Omega Royal Fox isimlerini koyduğu çocuklarına tüm gün mesai ayıran genç kadın, YouTube paylaşımlarında sabaha karşı 3'te uyandığını belirtiyor.
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YouTube videolarında çocuklarını müziğe teşvik etmeye gayret gösterdiğini ekleyen Taina Licciardo Toivola, ayrıca çocuklarına belirli bir yaşa kadar evde eğitim veriyor.
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Instagram ve YouTube'da 100 bin civarı takipçisi bulunan kadının Instagram paylaşımları binlerce kişi tarafından takip ediliyor.
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İşte onlardan bazıları...
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Evin her bölümünde çocuklarıyla zaman geçiren Taina Licciardo Toivola, mutfakta da çocuklarından yardım almayı ihmal etmiyor.
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Çekilen karede ailelenin en küçük bireyinin eve ilk geldiği an ölümsüzleştirilmiş.
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Taina'nın 20 yılı aşkın süredir mutlu bir aile sürdürdüğü eşi.
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Ve Taina'nın tüm çocuklarının aynı masada buluştuğu an.
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Anahtar Kelimeler:
anne Finlandiya

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