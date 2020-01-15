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  4. 10 çocuk annesi, mikro kredi ile işini büyütüp, oğlu ile eşine iş verdi

10 çocuk annesi, mikro kredi ile işini büyütüp, oğlu ile eşine iş verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 08:20 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde yaşayan 10 çocuk annesi Kadriye Çiftçi (60), aldığı mikro kredi ile terzilik yaptığı işletmesini büyüttü.

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde yaşayan 10 çocuk annesi Kadriye Çiftçi (60), aldığı mikro kredi ile terzilik yaptığı işletmesini büyüttü. Okuma yazma bilmeyen Çiftçi, oğluna ve eşine iş vererek yanında çalıştırmaya başladı.
İlçe merkezinde yaşayan Kadriye Çiftçi, terzilik yaptığı iş yerini büyütmek için Kadriye Çiftçi evde yaptığı terzilik işini büyütmek için Eyyüp Cenap Gülpınar Mikro Kredi Şubesi'ne başvuruda bulundu. Aldığı kredi ile işlerini büyütmeye başlayan Çiftçi, zamanında yaptığı ödemelerle her yıl kredi payını yükseltti. Kadriye Çiftçi işlerini büyüterek üniversite mezunu oğlu Ahmet Çiftçi ve eşi Haci Çiftçi'ye iş verdi.
'GEÇİMİMİZİ BU İŞYERİNDEN SAĞLIYORUZ'
İlk aldığı 1000 TL'lik mikro kredi limiti zamanla 20 bin TL'ye çıkan Çiftçi, her yıl çektiği krediyi 11 ayda geri ödüyor. Aldığı kredilerle iş yerine 2 profesyonel dikiş makinesi ve toptan kumaş alan Kadriye Çiftçi, tüm ailesinin geçimini bu iş yerinden sağladığını belirterek, "Kredi çektim, işlerimi büyüttüm çalışıyorum, iş yerinde dikiş yapıyorum. Eşim ve oğlum yanımda çalışıyor bazen, gelinim de fırsat buldukça geliyor, şu anda aile boyu tek geçimimizi bu işyerinden sağlıyoruz" dedi.
'MİKRO KREDİ İŞ YERİMİZİ SÜREKLİ BÜYÜTÜYORUZ'
Annesinin çektiği mikro kredi ile kurduğu iş yerinde çalışan coğrafya bölümü mezunu Ahmet Çiftçi de, "Annem hesabı kitabı çok iyi biliyor, mikro kredi sayesinde sürekli iş yerimizi büyütüyoruz. Ben üniversite mezunuyum ve işsizim. Şu anda annemin yanında çalışıyorum. Başkasının yanında çalışmaktansa annemin yanında çalışmayı daha uygun buldum. Patronumun annem olması çok daha güzel. Annemin okuma yazması yok ama matematik zekası çok iyi kafasında hesap kitap yapabiliyor" diye konuştu.
Mikro kredi fikrinin ilk olarak eşinden çıktığını belirten Haci Çiftçi ise "Eşimin girişimi sayesinde iş yerimizi büyüttük ve bu sayede çocuklarımızı okuttu. Şu anda üniversite bitiren 3 oğlum var iş yerinin tüm hesabını eşimde" dedi.
'4 BİN KADIN MİKRO KREDİDEN FAYDALANDI'
Mikro kredi ile ilçede onlarca kadının kendi iş yerlerini açtığı ve ayakları üzerinde durduğuna dikkat çeken Eyyüp Cenap Gülpınar Mikro Kredi Şube Yöneticisi Ramazan Açık da şunları söyledi:
"2003 yılında Şanlıurfalı Devlet eski bakanlarından Eyyüp Cenap Gülpınar'ın desteği ve Türkiye Grameen Mikro Kredi Programı kapsamında Siverek'te kurulan Mikro Kredi şubesi binlerce kadına iş imkanı sunuyoruz. 2003 yılından itibaren ilçede 4 bin kadın mikro kredi şubemizden faydalandı. Çok farklı iş alanlarında iş fikri olan kadınlarımızın başvuruları halinde gerekli incelemelerin ardından ilk yıl için 1000 lira kredi veriliyor ve sürek ilerledikçe kredi limitleri yükseliyor."

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