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10 çocuklu anne belde tarihine geçmek istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 14:28 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesi Yeşilyurt Mahallesi’nde muhtar adayı olan 10 çocuk annesi Atiye Ertuğrul, seçimleri kazanarak belde tarihine geçmek istiyor.

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesi Yeşilyurt Mahallesi’nde muhtar adayı olan 10 çocuk annesi Atiye Ertuğrul, seçimleri kazanarak belde tarihine geçmek istiyor. İki erkek rakibiyle yarışacak olan Ertuğrul, komşularının desteğini bekliyor.
Kayapınar beldesi Yeşilyurt Mahallesi’nde muhtar adayı olan Atiye Ertuğrul, kolları sıvayarak seçim çalışmalarına başladı. Mahallesinde bulunan evleri tek tek gezen Ertuğrul, vatandaşlara projelerini anlatarak oy istiyor. Evli ve 10 çocuk annesi olan Ertuğrul, muhtarlığı sadece erkeklerin değil kadınların da çok iyi şekilde yapabileceğini göstermek istediklerini belirtti.

Askere gidene maddi destek, evlenene yardım vaadi
Mahallesinde gece gündüz demeden çalışmalarına devam eden Ertuğrul, projelerini anlatarak halktan oy istedi. Mahallesinin daha güzel olması için projelerini teker teker hayata geçireceğini kaydeden Ertuğrul, "31 Mart’ta yapılacak olan seçimler için başvurumuzu yaptık. Projelerimiz var ve seçilmemiz halinde bunları hayata geçireceğiz. Maddi durumu düşük, yoksul ailelerin yanında olacağım. Onlara kira desteği ve askere giden evlatlarımıza da maddi destek sunacağız. Mahallemizde evlilik hayali kuran çiftlerimize yardım edeceğiz. İddialıyım, güçlüyüm, vatandaşlarımızın desteğini bekliyorum" dedi.
Ertuğrul’un kızı Pınar Ertuğrul ise, annesinin muhtar adaylığını sonuna kadar desteklediklerini söyledi. Pınar Ertuğrul, "Annem Yeşilyurt Mahalle muhtar adayıdır. Buradan ilk defa muhtarlık için bir kadın aday çıkıyor, mahalle sakinlerinin ona destek olmalarını istiyoruz. Annemle gurur duyuyorum, ev hanımı olan annemizin sürekli destekçisi olacağız" diye konuştu.
Mahalle sakinlerinden Edibe Doksa, Ertuğrul’u desteklediklerini söyleyerek, "Ondan çok memnunuz, muhtar olmadan bile herkesin yardımına koşuyordu. Kapısı herkese açıktır, cömert bir bayandır. Hanım ağa gibi bir kadın, muhtarlık ona yakışıyor. Yani isteriz bir bayan olsun mahallemizin muhtarı. Bir bayan milletvekili, kaymakam ve öğretmen çıkıyorsa burada da bir bayan muhtar olmasını isteriz" şeklinde konuştu.
Cemil Erbaş isimli mahalle sakini ise, Ertuğrul’un her zaman kendilerine yardım ettiğini ve destek vererek kendisini muhtar seçeceklerini söyledi.

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