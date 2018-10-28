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10. Cumhuriyet Bayramı Kupası Bisiklet Yol Yarışı Şampiyonası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 10:28 | Son Güncelleme

Şampiyonada Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'dan 655 sporcu pedal çeviriyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yılı dolayısıyla 10. Cumhuriyet Bayramı Kupası Bisiklet Yol Yarışı Şampiyonası düzenlendi.

Türkiye'nin farklı illeri ile Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'dan gelen 655 bisikletli Selimiye Meydanı'nda toplandı.

Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Zekeriya Bayrak, sporculara başarı dileyerek yarışmanın startını verdi.

Bisikletçiler, Havsa-Necatiye Kavşağı güzergahından tekrar Selimiye'ye kadar 76 kilometrelik parkurda yarışıyor.

Bayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10. Cumhuriyet Bayramı Kupası Bisiklet Yol Yarışı Şampiyonası'nı Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yılı dolayısıyla düzenlediklerini belirtti.

Şampiyonanın kendileri için önemli olduğunu belirten Bayrak, sporculara başarılar diledi.

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Anahtar Kelimeler:
bisiklet cumhuriyet bayramı Turnuva Yarış

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