10 dağcının yaşamını yitirdiği dağda hayatta kalmayı öğreniyorlar

TDF eğitmenlerinden Cengiz Erdener, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 gün sürecek kampta dağcıların kış şartlarında barınma, malzeme kullanma, çığ bilgisi, çığdan korunma ve yaşamını sürdürme gibi bir dizi uygulamalı eğitimlerden geçirildiğini söyledi.

Bir hafta sürecek kampta dağcılar, 2 bin 100 rakımda soğuk ve karlı havanın yanı sıra tipiye rağmen çadır kurup kardan duvarlar oluşturarak doğada hayatta kalmanın ve korunmanın yollarını öğreniyor.

Zigana Dağı'nın kış mevsimi dolayısıyla zorlu bir coğrafya olduğunu ve bu nedenle eğitim için seçildiğini belirten Erdener, kampta katılımcıların aldıkları teorik eğitimlerini uygulama imkanı bulduklarına dikkati çekti.

Erdener, kampın bulunduğu Zigana Dağı'nda zaman zaman fırtına ve tipi ile de karşılaştıklarını ifade ederek, "Geçtiğimiz gece bir fırtına atlattık. Ege'den, Antalya'dan gelen dağcı arkadaşlarımız var. Onlar da yoğun kış şartlarını görmüş oldular. Arkadaşlarımız bu koşulları yaşayarak öğreniyorlar. Amacımız sağlıklı bir şekilde kazasız, belasız bu sporu yapmalarını sağlamak." dedi.

- "Sporu bilinçli ve doğru şekilde yapmak için eğitimler veriyoruz"

Zigana Dağı'nda 2009 yılında yaşanan çığda 10 dağcının yaşamını yitirdiğini anımsatan Erdener, şunları kaydetti:

"Benzer kazaları yaşamamak, sporu bilinçli ve doğru şekilde yapmak için eğitimler veriyoruz. Çığda hayatta kalmak, zorlu hava şartlarında hayatta kalmak, beslenmek ve su temini gibi her türlü teknik ve uygulamalı bilgiyi kendilerine aktarıyoruz. Rüzgar bizim için çok büyük bir dezavantaj. Rüzgardan korunmak için kar bloklarından yararlanıyoruz. Kar duvarı örmek eğitimin önemli bir konusu. Yaptığımız kar duvarları bizi ve malzemelerimizi sert rüzgarlardan koruyor. Uygun kar duvarları yaparsak çadırlarımız patlamıyor. Bu beşinci kursumuz. Tüm kurslarımızı bitiren arkadaşlarımız bilinçli eğitmen bir dağcı oluyor."