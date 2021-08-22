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10 dakika yağmur yağdı! Sokaklar göle döndü

22.08.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta 10 dakika etkili olan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kentte sokaklar göle dönerken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar dükkanlara sığındı.

10 dakika yağmur yağdı! Sokaklar göle döndü

Kars'ta yaklaşık 10 dakika etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklar kısa sürede su ile doldu. Kentteki rögarlar taştı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar dükkanlara ve saçak altlarına sığındı. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yaya geçidini kullanan vatandaşlar ise yolun karşısına geçerken zor anlar yaşadı.

TEDBİRLİ OLUNMASI İÇİN UYARIDA BULUNULDU

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Uyarıda bu kentlerde olası sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli olunması istendi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji sel yağmur Kars
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