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10 dakikada 9 pide yiyerek birinci oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 10:19 | Son Güncelleme

TOKAT'ta bu yıl ilk kez düzenlenen 'Köroğlu ve Pide Günü'nde, pide yeme yarışması düzenlendi.

10 dakikada 9 pide yiyerek birinci oldu

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta bu yıl ilk kez düzenlenen 'Köroğlu ve Pide Günü'nde, pide yeme yarışması düzenlendi. Katılımcılardan amatör güreşçi Enes Güler (21), 10 dakikada 9 pide yiyerek birinci oldu.
Tokat merkeze bağlı Çamlıbel beldesinde bu yıl ilk kez Köroğlu ve Pide Günü programı düzenlendi. Belediyenin düzenlediği program sabah güreşler müsabakaları ile başladı. Ardından beldenin meşhur çökelekli ve kıymalı pideleri için de çeyrek altın ödüllü yarışma düzenlendi. 2'si kadın, 24 kişinin katıldığı yarışmada katılımcılara 10 dakikada bitirilmek şartı ile 5'er pide verildi. Pidesi biten yarışmacılara görevliler takviye yapıldı. Yarışma esnasında renkli görüntüler oluşurken, çiftçilikle uğraşan amatör güreşçi Enes Güler, 10 dakika içerisinde 9 pide yiyerek birinci oldu. Yarışma esnasında Güler'in arkadaşları ''Hadi çabuk ye. Altın geldi. 430 lira'' diyerek destek oldu.
Amacına ulaşan bir etkinlik yaptıklarını söyleyen Çamlıbel Belediye Başkanı Adem Akgül, "Bizim her şeyimiz ünlü ama özellikle pidemiz çok meşhur. Kardeşimiz sayesinde de ispatlamış olduk. Normalde insanların 9-10 tane pide yemesi mümkün değil. Kardeşimiz lezzetin büyüsüne kapıldı. Gerçekten pidemiz çok güzel. Tokat-Sivas karayolu üzerinden beldemizden geçen tüm insanların kesinlikle pidemizi tatmalarını tavsiye ediyorum" dedi.
'AÇ OLSAYDIM 15 DE YERDİM'
Yarışma birincisi Enes Güler ise, "Pide yerken zorlanmadım. Toktum. Aç olsaydım 15 de yerdim. Lezzetli olmasa o kadar yiyemezdik. Rakiplerim seneye kadar çalışsınlar tekrar yarışalım. Pidelerimizi de herkese öneriyorum" diye konuştu.
Yarışma sonunda birinci olan Enes Güler'i, Çamlıbel Belediye Başkanı Adem Akgül, çeyrek altın ile ödüllendirdi.

FOTOĞRAFLI

10 dakikada 9 pide yiyerek birinci oldu10 dakikada 9 pide yiyerek birinci oldu10 dakikada 9 pide yiyerek birinci oldu10 dakikada 9 pide yiyerek birinci oldu

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