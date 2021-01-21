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  4. 10 dakikada bir aynı ATM’den para çekince yakayı ele verdiler

10 dakikada bir aynı ATM’den para çekince yakayı ele verdiler

21.01.2021 12:29 | Son Güncelleme:
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10 dakikada bir aynı ATM’den para çekince yakayı ele verdiler

Vatandaşlara cep telefonu üzerinden para gönderme ve harcama servisinden indirim kazandıklarını söyleyerek kandırıp hesaplarından para çektiği iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Vatandaşlara cep telefonu üzerinden para gönderme ve harcama servisinden indirim kazandıklarını söyleyerek kandırıp hesaplarından para çektiği iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüphelilerin kurbanlarının çetelesini tuttukları ve karşısına “uyandı”, “yemedi”, “işlem tamam”, gibi notlar yazdıkları belirlendi.
Edinilen bilgiye göre Erdal S. ve Merve K., ele geçirdikleri binlerce kişilik cep telefonu ve TC kimlik numarası listesindeki kişileri arayarak cep telefonu üzerinden para gönderme ve harcama servisinden indirim kazandıklarını bildiriyor, kendilerine gönderdikleri kısa mesajdaki şifreyi istiyordu. Bu şekilde güven kazandıkları kişilerden diğer kişisel bilgilerini alan şüpheliler, hemen ATM’ye giderek vatandaşın hesabından para çekiyordu.

10 dakikada bir ATM’den para çekince yakalandılar
Antalya’nın Kemer ilçesinde bir apart otele yerleşen şüphelilerden Merve K.’nın ATM’lerin bulunduğu bölgeden ayrılmaması ve 10-15 dakikada bir para çekmesi, tenha Kemer sokaklarında vatandaşların dikkatini çekti. İhbarı üzerine harekete geçen Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erdal S. ve Merve K.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Kandıramadığına “ayık”, kandırdığına "işlem tamam"
Erdal S.’nın bilgisayar ve internet konusunda uzman olduğu, Merve K.’nın ise çağrı servisinden arıyormuş gibi kurbanlarıyla telefon görüşmeleri yaptığı tespit edilirken, şüphelilerin kurbanlarının listesini yaparak aldatamadıkları kişinin adının karşısına “uyandı”, “yemedi” veya küfür içeren notlar yazdıkları; kandırmayı başardıkları kişilerin karşısına ise “işlem tamam” gibi notlar düştükleri ileri sürülüyor.
Binlerce kişinin cep telefonu ve kimlik bilgilerini nasıl ele geçirdikleri araştırılan şüpheliler, Kemer Adliyesinde çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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