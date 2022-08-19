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  4. 10 dakikalık yol için 200 TL istedi! Sosyal medya bunu konuşuyor, kendini bakın nasıl savundu

10 dakikalık yol için 200 TL istedi! Sosyal medya bunu konuşuyor, kendini bakın nasıl savundu

19.08.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir taksici, Koreli bir turistten 10 dakikalık yol için 200 lira istedi. Sosyal medyadan canlı yayın yapan kadın ile taksicinin görüntüleri gündem oldu. Olayla ilgili olarak şoförün 20 gün taksicilik yapması yasaklanırken, taksiye 10 gün trafikten men cezası verildi. Açıklama yapan taksici "Ailevi problemlerim vardı, kafam dağınıktı. Art niyetim yoktu. Gaflete düştüm" dedi.

İstanbul'da Koreli bir turistten 10 dakikalık yol için 200 lira isteyen taksicinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Harekete geçen yetkililer taksiciye ceza keserken olayla ilgili olarak taksici "Ailevi problemlerim vardı, kafam dağınıktı. Art niyetim yoktu. Gaflete düştüm" dedi.

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10 DAKİKALIK YOL İÇİN 200 LİRA İSTEDİ

İstanbul'da Koreli bir turist, gideceği yere götürmesi için A.U.'nun kullandığı 34 TFF 53 plakalı taksiye bindi. O sırada sosyal medyada canlı yayında olan turist, taksiciye gitmek istediği adresi söyledi. Taksici A.U. ise 10 dakikalık yol için turistten 200 lira istedi. Bunun üzerine kadın, taksimetrenin açık olmadığını söyledi. Ancak taksici taksimetreyi açmayı reddederek, trafiğin çok olduğunu ve 200 liraya gideceğini tekrarladı. Turist kadın fiyatı çok bulunca, 150 liraya indirdi. O anları Koreli kadın canlı olarak kaydetti. Görüntüleri izleyen Türk bir sosyal medya kullanıcısı taksici A.U.'nun pazarlık yaptığı anları kendi hesabından paylaşarak duruma tepki gösterdi.

TAKSİCİYE CEZA

Görüntülerin ardından Taksiciler Esnafı Odası Başkanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Taksi Yönetim Merkezi, taksi şoförü A.U. hakkında işlem başlattı. A.U.'yla ilgili rapor tutan yetkililer, şoförün 20 gün taksicilik yapmasını yasaklarken, taksiye ise 10 gün trafikten men cezası verdi.

"GAFLETE DÜŞTÜM"

A.U.'nun olayla ilgili yetkililere, “Ailevi problemlerim vardı, kafam dağınıktı. Art niyetim yoktu. Gaflete düştüm, hatamı kabul ediyorum. Özür dilerimö dediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Taksici İstanbul turist
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