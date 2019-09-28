10. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı

Aynı zamanda organize edilen "3. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi"nin de fuar alanında yapılmasının etkinliğe ayrı bir hareketlilik kattığına dikkati çeken Güler, şöyle devam etti:

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve beraberindeki 70 kişilik iş insanı heyetinin fuarı ziyaret etmesinin önem taşıdığını dile getiren Güler, "Geçen yıl fuarımıza 44 bine yakın ziyaretçi katıldı. Bu yıl hedefimiz 55 bin ziyaretçiye ulaşmak." dedi.

Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara önceki yıllardan daha fazla katılım olduğunu söyledi.

Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na katılan ve stantlarıyla dikkat çeken firmalar, ürünlerini yurt içi ve dışından gelen ziyaretçileri için sergiliyor.

Orta Doğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde 3 gün önce ziyaretçilere kapılarını açan fuarda, yerlilerin yanı sıra İran, Azerbaycan, Gürcistan ve Irak'tan 136 firma ile 400 marka ürünlerini tanıtıyor.

"Kongreye birçok ülkeden turizmci ile akademisyen katıldı. Kongrede bölgenin ve Batı Asya'nın turizm açısından geleceği tartışıldı. Fuar ile kongremize 15 ülkeden katılım sağlandı. Bizim buraya getirdiğimiz heyetler dışında kendi imkanlarıyla yaklaşık 4 bin turizmci, tur operatörü, acente, otel sahibi ve işletmecisi geldi. Buraya uğrayan her insanın bir turizm elçisi olduğunu biliyoruz."

Fuarın şehrin ekonomisine önemli katkı sağladığını vurgulayan Güler, "4 günde 5 bin insan ilimize geldi. Bu 5 bin insandan her biri yaklaşık bin dolar para harcıyor. Sadece dışarıdan gelen misafirlerimizin kentimizde yaklaşık 5 milyon lira harcadığını tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ da turizm fuarlarının kentin tanıtımına çok büyük katkılar sağladığını aktardı.

Otellerde doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığının altını çizen Aktuğ, "Katılımcılar işletmelerini tanıtabilecek, hedeflerini, amaçlarını anlatabilecek, ayrıca kenti tanıma fırsatı bulacak. Fuara gelen misafirleri şehrin önemli yerlerine götürüyoruz. Bu sayede ziyaretçilerimiz kentin hem tarihi hem de doğal güzelliklerini tanımış oluyor. Bu tür fuarlara sektörün daha çok sahip çıkması lazım." diye konuştu.

Fuar yarın sona erecek.

