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10. Dünya Sağlık Zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 22:50 | Son Güncelleme

Hacettepe Üniversitesinden Doç. Dr. Özge Karadağ Çaman: - "Biliyoruz ki hayvan, bitki ve çevre sağlığını korumadan, insan sağlığını tek başına korumak mümkün değil. Bu nedenle, 'tek sağlığı' geliştirmek için atmamız gereken somut adımları ve tüm politikalarda tek sağlık anlayışını nasıl hayata geçirebileceğimizi tartışmamız gerektiğine inanıyorum"

10. Dünya Sağlık Zirvesi

BERLİN (AA) - Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsünde görevli öğretim üyesi Doç. Dr. Özge Karadağ Çaman, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen 10. Sağlık Zirvesi’ne, Türkiye'yi temsilen "Genç Lider Hekim" olarak katıldı.

Çaman, zirvenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, sağlık alanında ülke sınırlarını bir kenara bırakarak dünyanın geneline odaklanmayı dilediğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Yunus Emre Enstitüsünce yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) tarafından desteklenen Çaman, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin sadece teorik olarak değil, somut eylemler üzerinden konuşulması gerektiğini vurguladı.

Çaman, zirvede dünyadaki eşitsizliğe dikkat çekileceğini belirterek "Savunmasız ya da dezavantajlı nüfus gruplarını ve insanlar arasında yaşanan eşitsizlikleri nasıl azaltabileceğimizi, kaynaklarımızı, deneyimlerimizi, iyi uygulama örneklerimizi ve bilgimizi paylaşarak konuşabilmeyi diliyorum. Bu toplantıda, insanlığın tümüne faydalı olabilmek adına birlikte nasıl daha fazla çalışabileceğimizi düşünelim istiyorum." ifadelerini kullandı.

- "İnsan sağlığını tek başına korumak mümkün değil"

Zirvede "tek sağlık" kavramına odaklanılmasını beklediğini belirten Çaman, "Çünkü biliyoruz ki hayvan, bitki ve çevre sağlığını korumadan, insan sağlığını tek başına korumak mümkün değil. Bu nedenle, 'tek sağlığı' geliştirmek için atmamız gereken somut adımları ve tüm politikalarda tek sağlık anlayışını nasıl hayata geçirebileceğimizi tartışmamız gerektiğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

Çaman, tüm küresel sağlık konularının temelinde dünya barışının yattığını, bu nedenle küresel sağlık hedeflerine ulaşırken dünya barışının vazgeçilmez bir gereklilik olduğunu kaydetti.

Gençler, göçmenler, mülteciler ve engelli bireyler başta olmak üzere savunmasız ve dezavantajlı grupların sağlığı ve sağlık hizmetlerine erişimi, sağlık hizmetlerine toplumun katılımı, sağlığı geliştirme, toplumun ruh sağlığı, sağlıklı kentler ve sürdürülebilir kalkınma konularında çalışmalarını sürdüren Çaman, üniversitedeki araştırma ve eğitim görevinin yanı sıra çeşitli Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları, Avrupa Birliği (AB) kuruluşları, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına 15 seneden uzun süredir halk sağlığı konularında danışmanlık yapıyor.

- TABİP projesi

TABİP, Türkiye’nin akademik ve bilimsel çalışmalarını dünyada tanıtan, bu çalışmaları uluslararası platformlara taşıyan ve Türkiye’nin akademik ve bilimsel çalışmalarını destekliyor. Yunus Emre Enstitüleri tarafından yürütülen bu proje ile ayrıca, Türkiye’nin nitelikli insan kaynağını geliştirmesi ve küresel çapta bilim diplomasisi faaliyetleri yürütmesi için uygun koşullar oluşturuluyor.

Yunus Emre Enstitüsünün bu proje ile tüm milli kurum ve kuruluşların istifadesine sunduğu küresel ağına ve desteklere çok yakında açılacak olan www.tabip.global adresindeki TABİP Portal üzerinden erişim sağlanabilecek.

10. Dünya Sağlık Zirvesi

10. Dünya Sağlık Zirvesi

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Berlin Doç. Dr. Özge Karadağ Çaman Dünya Sağlık Zirvesi

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