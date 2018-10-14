10. Dünya Sağlık Zirvesi

Çaman, zirvede dünyadaki eşitsizliğe dikkat çekileceğini belirterek "Savunmasız ya da dezavantajlı nüfus gruplarını ve insanlar arasında yaşanan eşitsizlikleri nasıl azaltabileceğimizi, kaynaklarımızı, deneyimlerimizi, iyi uygulama örneklerimizi ve bilgimizi paylaşarak konuşabilmeyi diliyorum. Bu toplantıda, insanlığın tümüne faydalı olabilmek adına birlikte nasıl daha fazla çalışabileceğimizi düşünelim istiyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Yunus Emre Enstitüsünce yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) tarafından desteklenen Çaman, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin sadece teorik olarak değil, somut eylemler üzerinden konuşulması gerektiğini vurguladı.

- "İnsan sağlığını tek başına korumak mümkün değil"

Zirvede "tek sağlık" kavramına odaklanılmasını beklediğini belirten Çaman, "Çünkü biliyoruz ki hayvan, bitki ve çevre sağlığını korumadan, insan sağlığını tek başına korumak mümkün değil. Bu nedenle, 'tek sağlığı' geliştirmek için atmamız gereken somut adımları ve tüm politikalarda tek sağlık anlayışını nasıl hayata geçirebileceğimizi tartışmamız gerektiğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

Çaman, tüm küresel sağlık konularının temelinde dünya barışının yattığını, bu nedenle küresel sağlık hedeflerine ulaşırken dünya barışının vazgeçilmez bir gereklilik olduğunu kaydetti.

Gençler, göçmenler, mülteciler ve engelli bireyler başta olmak üzere savunmasız ve dezavantajlı grupların sağlığı ve sağlık hizmetlerine erişimi, sağlık hizmetlerine toplumun katılımı, sağlığı geliştirme, toplumun ruh sağlığı, sağlıklı kentler ve sürdürülebilir kalkınma konularında çalışmalarını sürdüren Çaman, üniversitedeki araştırma ve eğitim görevinin yanı sıra çeşitli Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları, Avrupa Birliği (AB) kuruluşları, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına 15 seneden uzun süredir halk sağlığı konularında danışmanlık yapıyor.