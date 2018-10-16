BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Dünyanın neresinde olursa olsun, işleyen bir sağlık sistemine güvenebilmek bir insanlık meseledir." dedi.

Merkel, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen 10. Dünya Sağlık Zirvesi kapsamında bir otelde düzenlen etkinlikte yaptığı konuşmada, salgın hastalıklara karşı ve iyi bir sağlık hizmeti verilmesi konusunda uluslararası alanda iş birliği yapılması çağrısında bulundu.

Sağlıklı bir yaşamın insanın doğum yerine ve ikamet ettiği bölgeye bağlı olmaması gerektiğini vurgulayan Merkel, "Dünyanın neresinde olursa olsun, işleyen bir sağlık sistemine güvenebilmek bir insanlık meseledir." ifadesini kullandı.

Bu zorlu insanlık görevi konusunda yoğun çaba göstermek gerektiğini bildiren Merkel, bu dönemde sağlık alanında çok taraflı küresel iş birliği yapılmasının öneminin görüldüğünü kaydetti.

Merkel, bu konuda AIDS, sıtma ve tüberküloz hastalıklarına karşı yapılan mücadeleye işaret etti.

Angela Merkel ayrıca Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), Birleşmiş Milletler'in (BM) sağlık alanında 2030 yılına kadar sürdürülebilir kalkınma hedeflerini uygulamak için bir eylem planının tasarısını sunmasından dolayı memnuniyet duyduğunu da belirtti.

Toplantıya, Merkel'in yanı sıra Microsoft şirketinin, Bill ve Melinda Vakfı'nın kurucusu iş adamı Bill Gates, Norveç Başbakanı Erna Solberg ile Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus de katıldı.

