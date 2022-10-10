10 EKİM 2022 HAVA DURUMU: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Sele dikkat!

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamaları 10 Ekim 2022 Pazartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi konuya ilişkin detaylar için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, 10 Ekim hava nasıl olacak? 10 Ekim 2022 Pazartesi günü hava durumu ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamanın detayları haberimizde...

10 EKİM HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan açıklamaya göre; Yurt genelinin parçalı, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane, Sakarya'nın doğusu, Sivas ve Ardahan'ın kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ile Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ: Rize ve Artvin’in kıyılarında beklenen sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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MARMARA BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sakarya'nın doğu çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Az bulutlu

HATAY °C, 29°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 24°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, ilk saatlerde Sivas'ın kuzey çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde kuzey çevreleri hafif sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Sinop kıyılarında batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Gümüşhane ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batı ve kuzeybatı, Rize ve Artvin kıyılarında zaman zaman güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Ardahan'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU RAPORU



