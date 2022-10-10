10 EKİM 2022 HAVA DURUMU: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Sele dikkat!

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamaları 10 Ekim 2022 Pazartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi konuya ilişkin detaylar için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, 10 Ekim hava nasıl olacak? 10 Ekim 2022 Pazartesi günü hava durumu ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamanın detayları haberimizde...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan açıklamaya göre; Yurt genelinin parçalı, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane, Sakarya'nın doğusu, Sivas ve Ardahan'ın kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ile Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ: Rize ve Artvin’in kıyılarında beklenen sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sakarya'nın doğu çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu
HATAY °C, 29°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 24°C
Az bulutlu
Parçalı bulutlu, ilk saatlerde Sivas'ın kuzey çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde kuzey çevreleri hafif sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Sinop kıyılarında batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Gümüşhane ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batı ve kuzeybatı, Rize ve Artvin kıyılarında zaman zaman güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Ardahan'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
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