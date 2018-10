10 Ekim Amerikan Basınından Özetler

Washington Post bugün ayrıca Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz’in kaleme aldığı bir yazıya da yer veriyor. Cengiz, Başkan Trump’a hitaben yazdığı yazıda, bir yıldan uzun süredir memleketinden uzakta, Amerika’da yaşamak zorunda kalmasının ülkesini ve ailesini özleyen ve “her an acı çekiyorum” diyen Kaşıkçı’yı son derece olumsuz etkilediğini dile getiriyor. Cengiz’in yazısı özetle şöyle devam ediyor: “Evlenmek üzereydik, Washington ve İstanbul arasında mekik dokumaya hazırlanıyorduk. Umut doluyduk. Cemal, uzun yıllara dayanan deneyimleriyle Washington’da etkin bir gazeteci olmak istiyordu, Washington Post’ta yazmaktan ve artık sesi çıkmayan meslektaşlarının sesi olmaktan ötürü minnet doluydu. Amerikan vatandaşlığına başvurmuştu, İstanbul ziyaretinin amacı ise Washington’a dönmeden önce gereken evrakları toparlamaktı. Ülkesindeki tutuklama dalgaları onu giderek daha çok kaygılandırıyordu. Ancak Türk topraklarındaki Suudi konsolosluğuna gitmekten endişe duymadı çünkü kendisine bir şey olacağını düşünmüyordu. Konsolosluğa girerken içeride güvenliğinin tehdit edileceğinden şüphe duymuyordu. Şu kadarı doğru: Konsolosluğa girdi ama çıktığına dair bir kanıt yok. Son günlerde durumu yakından takip eden Türk yetkililerinin işlerini nasıl yaptıklarına tanık oldum. Türk hükümet yetkililerinin becerilerine güveniyorum. Başkan Trump ve First Lady Melania Trump’a, Cemal’in ortadan kayboluşuna ışık tutmaları için yalvarıyorum. Başta Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman olmak üzere Suudi Arabistan’ı da aynı hassasiyeti göstermeye ve konsolosluğun kamera görüntülerini yayınlamaya davet ediyorum. Bu olay iki ülke arasında olası bir siyasi krizi körükleme potansiyeline sahip olsa da olanların insani yönünü göz ardı etmeyelim. Cemal değerli bir insan, örnek bir düşünür, ilkeleri için savaşan cesur bir insandır. Türkiye’de kaçırıldığı ya da öldürüldüğü doğruysa bundan böyle nasıl yaşarım, bilmiyorum. Umudum her geçen gün azalsa da Cemal’in hala sağ olduğuna inanıyorum.”